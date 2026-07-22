Горючее по 100 гривен за литр уже в начале августа: эксперт предупредил о ценовом скачке

Цена на топливо взлетит до 100 грн: эксперт предупредил о стремительном подорожании на АЗС / © Associated Press

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В Украине уже в течение следующих двух недель розничные цены на топливо могут «взлететь» на психологическую отметку в 100 грн за литр.

Об этом в комментарии «УНИАН» рассказал основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин.

По словам эксперта, крупнейшие сети автозаправочных станций уже приступили к активному пересмотру прайсов, повышая стоимость горючего на 1–3 грн за литр ежедневно.

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«Думаю, завтра будет WOG плюс 1 грн, ОККО — 3 грн, „Укрнефть“ — также где-то плюс 2 грн. Рост будет примерно по 1,5-2 грн. в день. У нас будет критическая цена, под 100 грн за литр, где-то через две недели, в начале августа. Рост будет достаточно существенным и быстрым», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что на этот раз топливные компании не будут сдерживать ценники за свой счет. Понеся убытки в 40 миллиардов гривен во время предыдущих кризисов, операторы рынка закладывают рост себестоимости в розницу сразу.

По его данным, сейчас оптовая стоимость горючего на западном и южном направлениях импорта составляет около 85-90 грн за литр. Если к этой цене добавить среднюю наценку крупных сетей АЗС, то розничная стоимость горючего может составить 102-102,5 грн за литр.

Леушкин предположил, что государство может попытаться сдержать цены из-за государственных механизмов, в частности, используя возможности «Укрнафты».

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«Это простая формула, она обычно работает. Но есть два психологических фактора: 90 гривен и 100 гривен. Я считаю, что правительство не даст пересечь 100 гривен», — отметил эксперт.

На «Укрнафте» будет дешевле, но там не будет горючего

В то же время он сомневается в эффективности такого шага, поскольку государственная сеть, по его словам, уже сталкивается с нехваткой ресурса на отдельных АЗС, а высокий сезон лишь усиливает спрос.

«Считаю, что цена будет повышаться и будет „Укрнафта“ где-то по 95 грн, но там не будет горючего. WOG и OKKO будет по 105 грн и там будет горючее. Вот таков будет рынок. Но я считаю, что будут какие-то консультации Корецкого (премьер-министр Украины Сергей Корецкий — Ред.). Тем более он с WOG и OKKO очень хорошо работает, общается. Будут какие-нибудь государственные сдерживающие факторы. Что-то будет государство делать, но что оно будет делать — это уже сложно прогнозировать», — рассуждает эксперт.

Причина повышения цены

Главная причина нынешнего кризиса — проблемы с доставкой импортного горючего морем.

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По его словам, наиболее критическая ситуация с обеспечением сейчас наблюдается на юге страны, в то время как поставки через западную границу остаются относительно стабильными.

Леушкин объяснил, что ранее топливо доставляли крупными танкерами в один из черноморских портов, после чего перегружали на меньшие суда для доставки в украинские порты на Дунае. Теперь именно эта логистическая схема оказалась под дополнительным давлением, что и стало одним из главных факторов резкого скачка оптовых цен.

Раньше мы писали, почему сети АЗС больше не могут сдерживать цены.

Также эксперт предупредил, что уже в ближайшие дни украинские водители могут столкнуться с новым ценовым кризисом на АЗС.

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