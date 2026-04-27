Горючее по 100 грн: эксперт объяснил, действительно ли стоит готовиться

Цены на топливо в Украине.

Цены на горючее в Украине остаются стабильными, а предпосылок для роста до 100 грн за литр нет. Такой сценарий возможен только в случае нового резкого скачка мировых котировок.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал эксперт топливного рынка, директор компании «А-95» Сергей Куюн.

По его словам, разговоры о трехзначных ценах появились после того, как в соцсетях обратили внимание на работы со стелами на АЗС. Однако в настоящее время ситуация на рынке не дает оснований ожидать такого роста.

Куюн объяснил, что сценарий с горючим по 100 грн действительно был реалистичным в период пиковых мировых цен — более 1500 долларов за тонну. Тогда оптовая цена в Украине достигала около 92 грн за литр, и с учетом транспортировки, расходов АЗС и маржи розничная цена могла приблизиться к 100 грн.

«Когда цена достигла пика — это выше 1500 долларов за тонну, тогда действительно такая перспектива была абсолютно реальной. Потому что оптовая цена была 92 гривны, с учетом транспорта, расхода топливной станции, если еще какой-то заработок — это 100 гривен был вполне реальный прогноз», — сказал эксперт.

В настоящее время, по словам Куюна, оптовая цена снизилась до 80 грн за литр. На заправках горючее стоит около 87–88 грн.

«Сейчас оптовая цена 80, соответственно, на колонках она 87–88 гривен. То есть, если мировая цена снова поднимется до 1500 долларов за тонну, снова будем об этом говорить. Пока же таких ожиданий нет», — отметил он.

Эксперт также подчеркнул, что спекуляции на топливном рынке маловероятны. По его словам, между сетями АЗС сохраняется высокая конкуренция, потому операторы не могут безосновательно повышать цены.

Куюн объяснил, что любое необоснованное подорожание сразу ударит по продажам, ведь потребители выберут более дешевую заправку.

Ранее эксперт предупредил, что в апреле 2026 года цены на АЗС могут достичь психологической отметки в 100 грн за литр дизеля. Однако дефицит на заправках вряд ли будет.

В то же время в Украине цены на горючее могут существенно возрасти в случае дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.

