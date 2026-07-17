Горючее снова взлетает: почему сети АЗС больше не могут сдерживать цены

Удорожание горючего на АЗС / © Associated Press

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На украинском рынке горючего сложилась критическая и аномальная ситуация: оптовая стоимость дизельного горючего превысила розничные цены на стелах АЗС. Запас прочности для сдерживания стоимости горючего практически исчерпан, поэтому в ближайшее время водителям следует готовиться к неизбежному переписыванию ценников.

Об этом предупредил эксперт, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, опираясь на данные Сергея Сапегина и НТЦ «Психея».

По его данным, по состоянию на 15 июля средняя оптовая цена дизтоплива достигла 76,84 грн/л, в то время как средняя розничная на АЗС составила 75,83 грн/л. То есть оптовая цена уже на 1,01 грн/л дороже розничной.

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Расчетный импортный паритет составляет 75,87 грн/л, что означает работу автозаправочных станций на грани убыточности относительно новых партий горючего (розница ниже нового импорта на символические 4 копейки).

Только за одну неделю (с 8 по 15 июля) на рынке произошли радикальные изменения:

Оптовые цены взлетели на 10,85 грн/л (+16,44%).

Розничные цены удержались, выросши всего на 39 копеек (+0,52%).

Маржа между розницей и оптом упала с комфортных 9,45 грн/л до минусовых показателей 1,01 грн/л.

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Почему штормит рынок горючего?

Эксперт выделяет четыре ключевых фактора, которые спровоцировали резкий ценовой скачок:

Подорожание в Европе. Котировки Platts FOB Italy на дизтопливо подскочили на 22% всего за неделю. Из-за этого импортный паритет для Украины вырос почти на 10 грн/л.

Логистический кризис. Ставки фрахта танкеров выросли почти вдвое — с 63 тысяч до 112 тысяч долларов в сутки.

Дефицит предложения. Морской экспорт российского дизтоплива в июне снизился на 39%. Обещанные объемы из Китая еще не добрались до европейского рынка.

Падение гривны. Ослабление национальной валюты по отношению к доллару и евро на 0,7% сделало закупку валюты и уплату акцизов для импортеров дороже.

Прогноз: к чему готовиться водителям

Похожая ситуация наблюдалась в начале марта и закончилась существенным подорожанием горючего на заправках. Однако на этот раз повышение будет неравномерным, поскольку у сетей разные остатки старого ресурса.

Базовый сценарий. Впереди неравномерное, но неизбежное повышение розничных цен. Вопрос уже не в том, будут ли переписывать ценники на стелах, а в том, как быстро у сетей закончатся старые запасы горючего.

Ранее эксперт предупредил, что уже в ближайшие дни украинские водители могут столкнуться с новым ценовым кризисом на АЗС.

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