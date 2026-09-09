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Горючее в Украине может подорожать: сколько будут стоить дизель и бензин
Украинцев предупредили о новом скачке цен на дизель. Эксперт объяснил, сколько будет стоить литр.
В ближайшее время стоимость дизельного горючего в Украине может возрасти.
Об этом в эфире «День.LIVE» заявил топливный эксперт Дмитрий Леушкин.
Цены на горючее — что прогнозирует эксперт
По словам Дмитрия Леушкина, украинский рынок готовится к очередному росту цен на горючее из-за текущих котировок. Эксперт подчеркнул, что стоимость дизеля в скором времени составит 100 гривен за литр, как он и предполагал ранее.
«110 пока не усматривается. Пока передышаем, 110, 105 пока не усматривается», — отметил эксперт.
Он добавил, что по текущим рыночным ценам дизель будет стоить около 100 гривен за литр, а бензин — 90. Экономических оснований для большего роста пока нет. Дмитрий Леушкин подчеркнул, что сдержать цены в случае необходимости помогут решения государственной власти по корректировке налогов.
«Я считаю, что все-таки правительство примет какие-то решения относительно налогов, уменьшения налогов в стоимости горючего. Каким-то образом все же будут дополнительные рычаги по снижению или удержанию цены», — пояснил специалист.
Левшкин призвал не сравнивать наши цены с европейскими (2,10–2,30 евро за литр), потому что в Европе значительно выше налоги и акцизы. Также эксперт заверил, что дефицита горючего не будет. Европа заказывает дополнительный дизель в Северной и Южной Америке, а зимой спрос традиционно падает, что облегчит поставки в Украину.
Цены на бензин и дизель в Украине — последние новости
Напомним, по словам директора консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн, в Украине до конца следующей недели бензин и дизель могут подорожать ориентировочно на 3 гривны за литр.
Также в Украине поменяли цены на АЗС. По состоянию на 8 сентября на WOG все топливо кроме газа подорожало на 1 грн за литр. В сети KLO цены, напротив, снизились на 1–2 грн за литр.