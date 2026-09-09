Горючее в Украине может подорожать: сколько будут стоить дизель и бензин

Горючее / © УНИАН

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В ближайшее время стоимость дизельного горючего в Украине может возрасти.

Об этом в эфире «День.LIVE» заявил топливный эксперт Дмитрий Леушкин.

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Цены на горючее — что прогнозирует эксперт

По словам Дмитрия Леушкина, украинский рынок готовится к очередному росту цен на горючее из-за текущих котировок. Эксперт подчеркнул, что стоимость дизеля в скором времени составит 100 гривен за литр, как он и предполагал ранее.

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«110 пока не усматривается. Пока передышаем, 110, 105 пока не усматривается», — отметил эксперт.

Он добавил, что по текущим рыночным ценам дизель будет стоить около 100 гривен за литр, а бензин — 90. Экономических оснований для большего роста пока нет. Дмитрий Леушкин подчеркнул, что сдержать цены в случае необходимости помогут решения государственной власти по корректировке налогов.

«Я считаю, что все-таки правительство примет какие-то решения относительно налогов, уменьшения налогов в стоимости горючего. Каким-то образом все же будут дополнительные рычаги по снижению или удержанию цены», — пояснил специалист.

Левшкин призвал не сравнивать наши цены с европейскими (2,10–2,30 евро за литр), потому что в Европе значительно выше налоги и акцизы. Также эксперт заверил, что дефицита горючего не будет. Европа заказывает дополнительный дизель в Северной и Южной Америке, а зимой спрос традиционно падает, что облегчит поставки в Украину.

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Цены на бензин и дизель в Украине — последние новости

Напомним, по словам директора консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн, в Украине до конца следующей недели бензин и дизель могут подорожать ориентировочно на 3 гривны за литр.

Также в Украине поменяли цены на АЗС. По состоянию на 8 сентября на WOG все топливо кроме газа подорожало на 1 грн за литр. В сети KLO цены, напротив, снизились на 1–2 грн за литр.

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