Горючее по 93 грн за литр: эксперт рассказал, когда цены могут взлететь

Цены на горючее в Украине могут вырасти / © ТСН

Реклама

В ближайшие недели на украинских автозаправочных станциях ожидается очередная волна подорожания горючего, в результате чего цены на АЗС могут постепенно подняться до отметки 90–93 гривны за литр.

Рост стоимости топлива будет происходить постепенно, с еженедельным повышением текущей цены на несколько гривен. Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказал основатель и генеральный директор группы компаний Prime Group Дмитрий Леушкин.

По словам эксперта, на сегодняшний день экономические факторы указывают на неизбежный рост стоимости топлива, в связи с чем на премиальных автозаправочных станциях, таких как ОККО и WOG, цены на дизельное топливо вполне реально могут достичь 92–93 гривен за литр, а на бензин — 90–91 гривну.

Реклама

Дмитрий Леушкин отметил, что такое повышение не произойдет мгновенно, а растянется на ближайшие две-три недели.

«Через 2–3 недели всё будет готово. Не сразу, и такого резкого повышения не будет. Цены будут повышаться каждую неделю. Вот на этой неделе цены уже начали расти, уже выросли, и ещё на этой неделе будут расти. 10 гривен, условно говоря, разделите на 20 рабочих дней, даже меньше», — рассказал эксперт.

Рост цен на горючее существенно повлияет на экономику и логистику

Лёушкин подчеркнул, что рост цен на горючее неизбежно ударит по логистике и грузовым перевозкам. В частности, расходы на транспортировку для крупных грузовиков, которые в настоящее время составляют около 50 гривен за километр, подскочат примерно до 60–65 гривен, что увеличит транспортную составляющую примерно на 12%.

Такое подорожание топлива по-разному отразится на конечной цене продукции в зависимости от её объемов. Для габаритных грузов, например бутилированной воды, изменение ценников окажет ощутимое влияние, тогда как на себестоимости мелких товаров, таких как микросхемы, повышение тарифов будет иметь меньшее влияние.

Реклама

Стоимость горючего в Украине по состоянию на 20 июля

OKKO

Бензин Pulls 100: 90,90 грн

Бензин Pulls 95: 83,90 грн

Бензин А-95 Евро: 80,90 грн

Дизельное топливо Pulls: 84,90 грн

Дизельное топливо «Евро»: 81,90 грн

Газ: 41,90 грн

WOG

Бензин 100: 91,50 грн

Бензин 95 (Mustang): 84,50 грн

Бензин 95 Евро: 81,50 грн

Дизельное топливо Mustang: 85,90 грн

Дизельное топливо Евро-5: 82,90 грн

Газ: 41,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 92,90 грн (+1 грн)

Бензин NANO 95: 86,90 грн (+1 грн)

Бензин А-95: 82,90 грн (+1 грн)

Дизельное топливо NANO Extro: 85,90 грн (+1 грн)

Дизельное топливо NANO: 82,90 грн (+1 грн)

Газ: 41,90 грн

«Укрнафта»

Реклама

Бензин 98 (Energy): 82,90 грн

Бензин 95 (Energy): 78,90 грн

Бензин А-95: 75,90 грн

Бензин А-92: 71,90 грн

Дизельное топливо (Energy): 78,90 грн

Дизельное топливо: 76,90 грн

Газ: 38,40 грн

Ранее эксперт по топливу Дмитрий Леушкин предупреждал, что цены на бензин и дизельное топливо в Украине могут вырасти из-за острого дефицита готовых нефтепродуктов на европейском рынке, от которого украинская розничная торговля зависит напрямую.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров