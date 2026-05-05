Горючее в Украине может снова подорожать: на сколько вырастут цены

Стоимость горючего на украинских АЗС в ближайшее время может вырасти в пределах 4–5 гривен за литр.

Об этом в эфире «День.LIVE» сообщил директор консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн.

По словам эксперта, предпосылкой для корректировки розничных цен является динамика мировых цен на нефть и ситуация на оптовом рынке Украины. В настоящее время разница между закупочной и розничной ценой минимальна, что делает работу сетей АЗС фактически убыточной.

«В пределах 4-5 грн может произойти подорожание», — добавил Сергей Куюн.

Директор «А-95» привел пример текущей ситуации с бензином: при оптовой цене 70 грн за литр, средняя стоимость на колонках составляет 72 грн. Это создает маржу всего в 2 грн, тогда как для покрытия расходов на реализацию литра горючего бизнеса необходимо минимум 3 грн.

«Соответственно, это говорит о том, что это убыточная деятельность. Соответственно, розничная цена будет расти. То же самое по дизелю. Там немного меньший потенциал, но все-таки он тоже существует», — добавил Куюн.

Эксперт резюмировал, что темпы подорожания будут медленнее, чем те, что наблюдались в марте. Однако рынок вынужден реагировать на недостаточную маржинальность для стабильной работы.

