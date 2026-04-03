Горючее в Украине подорожает еще больше: эксперт рассказал, когда именно

Стоимость дизельного горючего в Украине может пересечь психологическую отметку в 100 гривен за литр. Причиной такого прогноза стал аномальный скачок мировых котировок, который эксперты сравнивают с топливным кризисом 1970-х годов.

Об этом сообщил директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн на своей странице в Facebook.

По словам эксперта, на европейских торговых площадках зафиксирован беспрецедентный рост цен на нефтепродукты. В частности, лондонская биржа ICE продемонстрировала стремительную динамику, непосредственно влияющую на украинский импорт.

«Вчера лондонская биржа ICE закрылась по газойлю на отметке 1521 долл./т, за день рост составил 155 долларов за тонну», — отметил Куюн.

Еще более высокие показатели фиксируются на Юге Европы, где котировки дизельного горючего достигли 1617 долларов за тонну.

Эксперт отметил историческую значимость этого момента: «Это рекорд за последние… Я даже не знаю, были ли такие цены когда-то… Говорят, что-то похожее было в 1970-х».

Сколько будет стоить литр горючего на заправках

Такие ценовые колебания в Европе мгновенно отражаются на себестоимости топлива, поставляемого в Украину. По расчетам специалиста цена на границе уже приближается к 95 гривен за литр.

«Вполне реальная история, если ситуация с мировым топливным кризисом не изменятся», — отметил Куюн.

Он также добавил, что оптовые цены на дизельное топливо в Украине уже отреагировали на мировые тенденции и выросли до 90-93,5 гривен за литр.

Ждать ли дефицит горючего в апреле

Несмотря на тревожные ценовые прогнозы, ситуация с наличием ресурса в стране остается стабильной. Эксперт уверяет, что водителям не стоит ожидать пустых АЗС в ближайшее время.

В настоящее время в Украине сформированы необходимые запасы дизельного горючего. Кроме того, крупные сети заправок уже подписали соответствующие контракты на поставку топлива в апреле, что должно обеспечить бесперебойную работу рынка. Таким образом, основной проблемой для потребителей станет именно стоимость ресурса, а не его физическое отсутствие.

Цены на топливо в Украине — последние новости

Напомним, конфликт между США и Ираном привел к рекордному удорожанию горючего. Эксперты прогнозируют, что цены на топливо будут расти дальше, ведь между ценами на сырую нефть и цифрами на заправках обычно существует определенная задержка.

Заметим, что на днях на некоторых АЗС стоимость дизтоплива пересекла новую психологическую отметку. - 90 гривен за литр. Такие ценники можно увидеть на премиальный дизель.

Несмотря на мировой кризис и дефицит на мировом рынке из-за войны на Ближнем Востоке, не стоит ждать дефицит дизеля в Украине. Заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Андрей Закревский также отмечает, что «практически 100% потребностей страны в дизтопливе» на апрель уже законтрактовано.