Горючее в Украине стремительно подорожало: крупные сети АЗС шокировали ценами

АЗС в Украине резко подняли цены на топливо

Водителям снова придется глубже залезть в кошельки, ведь украинские автозаправочные станции резко переписали ценники . Стоимость дизельного горючего побила очередной антирекорд, пересек психологическую отметку в 90 гривен за литр.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Дизель по 90 гривен: новые цены на АЗС

После обеда 27 марта крупные сети автозаправочных станций синхронно повысили стоимость горючего на одну гривну. Наибольший шок ожидал водителей, заправляемых премиальным дизелем на станциях OKKO и WOG, ведь цена установила абсолютный рекорд — 90,99 гривны за литр.

Государственная сеть «Укрнафта» также не осталась в стороне и прибавила по одной гривне к стоимости своего дизельного горючего. Теперь литр обычного дизеля там обойдется в 81,99 гривны, а улучшенного ГП Energy — в 85,99 гривны.

Цены на горючее 27 марта 2026 года / © ТСН

Что происходит с ценами на автогаз

Вслед за стремительным подорожанием тяжелого горючего поползли вверх и цены на автомобильный газ, традиционно считающийся бюджетной альтернативой для многих водителей. Этот вид горючего также прибавил в цене одну гривну и уже вплотную приблизился к новому рубежу.

Стоимость автогаза на автозаправочных комплексах OKKO составляет 47,99 гривны за литр. На станциях сети WOG водителям придется заплатить почти столько же – 47,98 гривны. Такие ценовые скачки заставляют украинских автомобилистов серьезно пересматривать свои расходы на логистику и ежедневные поездки.

Цены на автогаз по состоянию на 27 марта:

OKKO: 47,99 грн

WOG: 47,98 грн

SOCAR: 46.98 грн

KLO: 46.70 грн

Укрнефть: 45,99 грн

UPG: 45.50 грн

AMIC: 45.22 грн

БРСМ-Нефть: 44,30 грн

Напомним, кэшбек на горючее стоит бюджету 20 млн грн в день. в Минэкономики объяснили, почему данное решение стало единственным выходом.