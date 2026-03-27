Горючее в Украине стремительно подорожало: крупные сети АЗС шокировали ценами
После обеда 27 марта крупные украинские сети АЗС синхронно повысили стоимость горючего, поэтому цена на премиальный дизель впервые пересекла психологическую отметку в 90 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Дизель по 90 гривен: новые цены на АЗС
После обеда 27 марта крупные сети автозаправочных станций синхронно повысили стоимость горючего на одну гривну. Наибольший шок ожидал водителей, заправляемых премиальным дизелем на станциях OKKO и WOG, ведь цена установила абсолютный рекорд — 90,99 гривны за литр.
Государственная сеть «Укрнафта» также не осталась в стороне и прибавила по одной гривне к стоимости своего дизельного горючего. Теперь литр обычного дизеля там обойдется в 81,99 гривны, а улучшенного ГП Energy — в 85,99 гривны.
Что происходит с ценами на автогаз
Вслед за стремительным подорожанием тяжелого горючего поползли вверх и цены на автомобильный газ, традиционно считающийся бюджетной альтернативой для многих водителей. Этот вид горючего также прибавил в цене одну гривну и уже вплотную приблизился к новому рубежу.
Стоимость автогаза на автозаправочных комплексах OKKO составляет 47,99 гривны за литр. На станциях сети WOG водителям придется заплатить почти столько же – 47,98 гривны. Такие ценовые скачки заставляют украинских автомобилистов серьезно пересматривать свои расходы на логистику и ежедневные поездки.
Цены на автогаз по состоянию на 27 марта:
OKKO: 47,99 грн
WOG: 47,98 грн
SOCAR: 46.98 грн
KLO: 46.70 грн
Укрнефть: 45,99 грн
UPG: 45.50 грн
AMIC: 45.22 грн
БРСМ-Нефть: 44,30 грн
Напомним, кэшбек на горючее стоит бюджету 20 млн грн в день. в Минэкономики объяснили, почему данное решение стало единственным выходом.