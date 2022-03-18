Горючее в Украине существенно подешевеет уже сегодня: какова цена бензина и дизеля

Горючее в Украине существенно подешевеет уже сегодня: какова цена бензина и дизеля

Это стало возможным благодаря правительственному законопроекту по снижению налогов на топливо

В Украине 18 марта существенно снизится цена на горючее.

Об этом рассказал первый замминистра экономики Денис Кудин.

"Благодаря последовательным действиям правительства и Верховной Рады, принявшей правительственный законопроект по снижению налогов на топливо, цена на топливо в Украине существенно снизится", — отметил замглавы Минэкономики.

Так, цена на дизель снизится почти на 5 гривен – с 44,90 до 39,96 грн за литр.

На бензин — более 7 гривен, с 43,52 до 35,76 грн за литр.

Напомним, что Верховная Рада поддержала законопроект, предусматривающий отмену акцизного налога на топливо и значительно уменьшающий ставку налога на добавленную стоимость — с 20% до 7%.