Госбюджет-2021: в Минфине назвали суммы поступлений и дефицита за I полугодие

Госбюджет-2021: в Минфине назвали суммы поступлений и дефицита за I полугодие

Непосредственно в июне в общий фонд госбюджета поступило 84,9 млрд грн, что на 6,9% больше плана.

В общий фонд государственного бюджета Украины в январе-июне 2021 года поступило 506 млрд грн, что на 5% больше планового показателя.

Об этом сообщила пресс-сслужба Министерства финансов.

"В целом в общий фонд государственного бюджета за первое полугодие 2021 года поступило 505,9 млрд грн или 104,9% от росписи отчетного периода (+23,7 млрд грн). По платежам, уплату которых в бюджет контролирует Государственная налоговая служба, поступления составляли 291,0 млрд грн, роспись на январь-июнь выполнена на 106,2% (+17,0 млрд грн), Государственная таможенная служба — 174,6 млрд грн, выполнение составило 104,8% (8,0 млрд грн )", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в январе-июне госбюджет выполнен с дефицитом в размере 50,4 млрд грн, в том числе общий фонд — с дефицитом в сумме 49,8 млрд грн. Фактические государственные заимствования в общий фонд госбюджета за январь-июнь составили 257,8 млрд грн, или 76,6% от запланированных на этот период.

Напомним, по данным Минфина, фактические доходы государственного бюджета Украины в 2020 году составили 1,076 трлн грн, что на 53,9 млрд грн больше планового показателя.

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