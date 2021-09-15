Госбюджет-2022: на образование выделят 190 млрд гривен и повысят зарплаты и стипендии

Госбюджет-2022: на образование выделят 190 млрд гривен и повысят зарплаты и стипендии

Ключевые приоритеты в 2022 году остаются неизменными.

15 сентября правительство согласовало проект бюджета на 2022 год. Кабинет министров Украины заложил в государственный бюджет 190 млрд гривен на образование.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

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"Это на 21 млрд гривен больше, чем в текущем 2021 году. Это означает повышение зарплат учителям, повышение в 1,5-2,5 раза стипендий для студентов высших учебных заведений и профессионально-технических учреждений", - отметил Денис Шмыгаль.

Документ предусматривает уменьшение дефицита госбюджета до 3,5% от валового внутреннего продукта, уменьшение государственного долга, рост заработных плат, стабильный курс гривны, снижение инфляции, а также рекордный за последние десять лет рост ВВП — около 4%:

"Бюджет на 2022 год не только сбалансированный и реалистичный, это — бюджет модернизации страны, восстановление экономики и инвестиций в людей, в их здоровье, образование, в развитие. Ключевые приоритеты остались неизменными. Это — медицина, образование, армия, инфраструктура, социальные программы, диджитализация, поддержка предпринимателей и экономики", — сказал глава правительства.

Напомним, некоторые украинские пенсионеры могут получить сразу 10 выплат на момент выхода на пенсию по возрасту. Размер пенсии определяется с учетом всего накопленного страхового стажа независимо от учреждения и должности, на которой этот стаж приобретен, и заработной платы, с которой уплачены страховые взносы.

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