Госбюджет-2022: повысят ли минимальную заработную плату в Украине

Госбюджет-2022: повысят ли минимальную заработную плату в Украине

Сейчас минимальная зарплата в Украине — 6 000 гривен.

15 сентября Кабинет министров Украины согласовал проект бюджета на 2022 год. В документе предлагается повысить минимальную заработную плату на 200 гривен.

Об этом говорится в законопроекте о Государственном бюджете Украины на 2022 год (№6000).

Отмечают, что в Украине минимальная зарплата с 1 января составит 6500 грн, а с 1 октября 2022 года ее планируют повысить до 6700 грн.

Также предусмотрены расходы на установку должностного оклада работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки: 1 января — в размере 2893 грн; 1 октября — 2982 грн. Также планируется увеличить расходы на оплату труда сотрудников госорганов с учетом прогнозного индекса потребительских цен на 6,2%.

560 млрд грн — столько Украина потратит на погашение государственного долга. Каждый отдельный украинец заплатит за обслуживание и погашение государственного долга по 12,6 тыс. грн.

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