Госбюджет-2022: сколько Кабинет министров выделил на сектор безопасности и обороны

Госбюджет-2022: сколько Кабинет министров выделил на сектор безопасности и обороны

Ключевые приоритеты госбюджета неизменны: медицина, образование, армия, инфраструктура, социальные программы, диджитализация, поддержка предпринимателей и экономики.

15 сентября правительство согласовало проект бюджета на 2022 год. 5,95% ВВП направят на сектор безопасности и обороны Украины.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

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"Мы увеличиваем денежное обеспечение наших военных на 7,7 млрд грн, а также выделяем рекордные средства на программу развития вооружения и военной техники. Также 5,5 млрд грн предлагаем выделить для обеспечения жильем участников АТО/OOC со статусом внутренне перемещенных лиц", — заявил Денис Шмыгаль.

Документ предусматривает уменьшение дефицита госбюджета до 3,5% от валового внутреннего продукта, уменьшение государственного долга, рост заработных плат, стабильный курс гривны, снижение инфляции, а также рекордный за последние десять лет рост ВВП — около 4%:

"Бюджет на 2022 год не только сбалансированный и реалистичный, это — бюджет модернизации страны, восстановление экономики и инвестиций в людей, в их здоровье, образование, в развитие. Ключевые приоритеты остались неизменными", — сказал глава правительства.

Напомним, Кабмин Украины заложил в государственный бюджет 193 млрд гривен на медицинскую отрасль. Обещают, что благодаря этому минимальная зарплата у врачей вырастет до 20 000 гривен. кроме того, в 2022 году повысят пенсии, зарплаты учителям и стипендии студентам.

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