Госбюджет-2022: врачам обещают минимальную зарплату на уровне 20 тысяч гривен

Ключевые приоритеты в 2022 году остаются неизменными.

Правительство согласовало проект бюджета на 2022. Кабмин Украины закладывает в государственный бюджет 193 млрд гривен на медицинскую отрасль. Обещают, что благодаря этому минимальная зарплата у врачей вырастет до 20 тысяч гривен.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 15 сентября.

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"Это на 31 млрд больше, чем в этом году. По сравнению с 2019 годом бюджет на медицину увеличился вдвое. Такое увеличение расходов позволяет в 2022 году установить минимальную зарплату врача на уровне 20 000 гривен. Средняя зарплата врача будет выше 22,5 тысячи. Это задачи ставил перед нами президент, и мы их выполняем", — отметил глава правительства.

Шмыгаль добавил, что ключевые приоритеты неизменны: медицина, образование, армия, инфраструктура, социальные программы, диджитализация, поддержка предпринимателей и экономики. Основные макроэкономические параметры: уменьшение дефицита бюджета до 3,5%, уменьшение государственного долга, рост зарплат, стабильный курс гривны, снижение инфляции, рекордный за последние 10 лет уровень роста ВВП — как результат реформ.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что до конца года на субсидии потребуется еще около 12 млрд грн. В бюджете было предусмотрено 36 млрд гривен, из которых более 33 миллиарда уже использованы.

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