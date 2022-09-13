Госбюджет-2023: доллар будет по 42 грн, инфляция – 30%, половину денег – на оборону

Средняя зарплата в 2023 году ориентировочно составит 18,5 тысячи гривен, инфляция может достичь 30%, среднегодовой курс доллара будет колебаться в районе 42 гривен. Расходы на сектор безопасности и обороны предполагаются на уровне 1 трлн 136 млрд грн.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства, посвященном принятию госбюджета на 2023 год.

ТСН.ua публикует текст речи премьер-министра на заседании правительства 13 сентября:

Также читайте Как можно доказать наличие стажа для пенсии без трудовой книжки

"Сегодня главный вопрос на заседании правительства – принятие проекта бюджета на 2023 год. Несмотря на войну, мы передаем бюджет в парламент вовремя, то есть до 15 сентября, как и предусмотрено действующим украинским законодательством.

Бюджет 2023 года — это бюджет для победы. Уже сейчас мы честно говорим обществу, что год будет непростым. Война – это дорого. Очень дорого.

Поэтому главная задача — максимально эффективно использовать имеющиеся у нас средства. В бюджете, который мы представляем, есть один главный приоритет – оборона и безопасность нашей страны. 1 трлн 136 млрд гривен или почти 50% всего бюджета будет направлено именно для сектора безопасности и обороны. Это зарплаты военных, обеспечение армии, ремонты и закупки техники и оружия и многие другие важные для обороны вещи. Если сравнить с бюджетом, который мы подавали на 2022 год, то рост расходов на безопасность и оборону будет более чем в 4 раза.

Второй приоритет – социальные программы. Пенсии, субсидии, помощь малоимущим семьям, выплаты внутренне перемещенным лицам, расходы на медицину и образование — это еще 35% всех расходов в проекте бюджета. Это более 800 млрд грн. Важно, что правительство будет увеличивать помощь адресно именно тем, кто в этом больше нуждается, в частности мы предусматриваем увеличение финансирования Пенсионного фонда из бюджета на более чем 30 млрд гривен.

Другими словами: с каждой бюджетной гривни 50 копеек уйдет на армию и безопасность, еще 35 копеек – на социальные выплаты, медицину и образование. Все ясно и прозрачно.

Все остальные расходы будут сокращаться. Главная статья экономии – это уменьшение расходов на органы государственной власти. Мы уменьшаем количество чиновников, урезаем зарплаты и премии. За исключением силовых структур, расходы на содержание органов государственной власти будут сокращены на 11,6 млрд гривен по сравнению с 2022 годом.

В рамках сметы 2023 года мы также создаем бюджетный Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии в размере не менее 19 млрд грн. Там планируем аккумулировать конфискованные средства России и россиян, а также международную помощь в скором восстановлении. Также предусмотрена дополнительная дотация на компенсацию расходов для местных бюджетов в связи с войной в размере 24 млрд грн.

Учитывая такие приоритеты и ограниченность ресурсов, мы просим народных депутатов ответственно подойти к вопросу о принятии бюджета. Понимаем, что будут попытки увеличить издержки. Но, как я уже отмечал, война — это дорого, и Украина сейчас не может позволить себе многих позитивных, но популистских инициатив.

В 2023 году наши собственные доходы составят 1,28 трлн гривен, в то время как расходы запланированы на уровне 2,57 трлн гривен. Соответственно ежемесячный дефицит бюджета на следующий год мы оцениваем более чем в 3 млрд долларов. Уже сейчас более трети бюджета помогают нам финансировать международные союзники. Со своей стороны, мы прилагаем максимум усилий, чтобы финансовая поддержка партнеров продолжалась в 2023 году. И мы точно не можем позволить себе дополнительные нецелевые затраты.

Еще один немаловажный момент. Ситуация с бюджетом, макропрогнозом, восстановлением экономики напрямую зависит от ситуации на фронте. Мы считали много разных сценариев. Тот проект бюджета, который мы подаем в Верховную Раду, — это консервативный средне-пессимистический расчет. В этом году мы живем в ситуации, когда бюджет ежемесячно пересматривается в зависимости от первоочередных потребностей финансирования. Следующий год, по крайней мере, его начало, будет происходить по аналогичному сценарию.

Вместе с каждым проектом бюджета правительство всегда принимает макроэкономический прогноз, на основе которого дальше строится смета государства. Этот прогноз включает в себя размер ВВП и инфляции, среднюю зарплату, курс доллара и прочее. В этом году такой прогноз является консенсусом между правительством, Национальным банком Украины и международными финансовыми организациями. В зависимости от того, как будет меняться ситуация на фронте, экономика в 2023 году может упасть на 0,4%, так и возрасти на 10 и более процентов. Так же и с другими показателями. Поэтому еще раз подчеркну: нынешний макропрогноз — достаточно консервативный сценарий, ведь мы должны быть готовы к любым вариантам развития событий.

Следовательно, в рамках этого макропрогноза экономика в следующем году вырастет на 4,6% в реальном выражении и на 37% в номинальном. Средняя зарплата ориентировочно составит 18,5 тысячи гривен, инфляция может достичь 30%, среднегодовой курс доллара будет колебаться в районе 42 гривен.

***

Несмотря на все вызовы и трудности, наша экономика и финансовая система выстояли в этом году. Также у нас есть полное понимание, как мы завершим год с точки зрения всех необходимых выплат.

Проект бюджета, который мы утверждаем сегодня, также дает нам полное понимание приоритетов на следующий год. Мы обеспечим нашу армию, профинансируем пенсии, зарплаты медиков и учителей, будем поддерживать наиболее социально уязвимые категории населения, продолжим программы стимулирования экономики. Украина обязательно победит, и мы начнем самое масштабное восстановление и трансформацию в Европе за последние 70 лет.

Верим и благодарим Вооруженные Силы Украины! Верим в нашу победу и делаем все, чтобы приблизить ее. Слава Украине!"

Напомним, 13 сентября правительство Украины поддержало проект государственного бюджета на 2023 год.

Финансовая подушка во время войны: как грамотно распорядиться семейным бюджетом

Читайте также: