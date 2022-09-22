Госбюджет-2023: в Минсоцполитики рассказали, будет ли в следующем году индексация пенсий

Индексации быть — в 2023 году украинским пенсионерам, несмотря на войну, пересчитают пенсии.

Так, как обычно, в марте следующего года выплаты увеличат с учетом размера инфляции и динамики изменения заработных плат.

Об этом в эфире телемарафона заверил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

В частности, он отметил, что после сектора безопасности и обороны вторым приоритетным направлением госбюджета-2023 стала социальная сфера, на которую планируют направить более 800 миллиардов гривен.

"Ежегодная индексация пенсий состоится. С первого марта мы планируем провести соответствующую индексацию с учетом роста инфляционных процессов и в проекте бюджета на следующий год расходы на это заложены", – рассказал Музыченко.

Что касается повышения прожиточного минимума, то, по словам замминистра, в следующем году он небольшими темпами будет пересмотрен, но его рост составляет около 5,4%.

В то же время, как стало известно ранее, в 2023 году в Украине не планируется повышать минимальную зарплату. Она будет на уровне декабря текущего года, то есть 6500 гривен.

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