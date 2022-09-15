Госбюджет-2023: в правительстве озвучили курс гривны, заложенный в проект документа

Каким будет курс на конец этого года, из-за войны предусмотреть практически невозможно.

Премьер Денис Шмыгаль сообщил, что в проекте госбюджета Украины на 2023 год средний курс прогнозируется на уровне 42 грн/долл.

Об этом он заявил 14 сентября на пресс-конференции.

"Конечно, с условиями эмиссии и инфляции, которые есть во всей Европе, в мире и, очевидно, у нас, мы ожидаем, что средневзвешенный курс в 2023 году будет в районе 42 грн/долл., он будет колебаться", — сказал премьер .

В то же время, по его словам, каким будет курс на конец этого года, из-за войны спрогнозировать практически невозможно.

"Для расчетов принимался линейный рост этого курса, и это будет в районе, не буду называть психологический барьер, — 49 грн/долл., давайте так скажем", — отметил Шмыгаль и добавил, что формально в документах указан курс на конец 2023 года на уровне 50 грн/долл.

Напомним, 13 сентября Кабмин поддержал проект государственного бюджета на 2023 год. В проекте госбюджета, в частности, предусмотрены расходы на сектор безопасности и обороны на уровне 1 трлн 136 млрд грн, или почти 50% всего бюджета.

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