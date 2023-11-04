Госбюджет-2024 подготовили ко второму чтению: какими будут ВВП, инфляция и курс доллара

Большая часть денег в бюджете на 2024 год предусмотрена на безопасность и оборону.

Кабинет министров подал в Верховную Раду проект закона о Госбюджете-2024, подготовленный ко второму чтению в соответствии с бюджетными выводами парламента.

Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Кабинет министров Украины, в соответствии с требованиями части первой статьи 158 Регламента Верховной Рады Украины, подал в Верховную Раду Украины проект Закона "О Государственном бюджете Украины на 2024 год" (реестр. номер 10000), подготовленный ко второму чтению в соответствии с Бюджетными выводами Верховной Рады Украины совета, одобренных Постановлением Верховной рады Украины от 19 октября 2023 г. № 3421-ІХ", — говорится в сообщении.

Как сообщили в Министерстве финансов, доходная часть проекта госбюджета увеличена по сравнению с І чтением на 22,2 млрд грн и предусмотрена в сумме 1 768,5 млрд гривен, в том числе по общему фонду увеличилась на 22,1 млрд грн.

Расходы и предоставление кредитов увеличены в законопроекте ко второму чтению по сравнению с первым чтением на 95,2 млн грн, они составляют 3 355 млрд грн.

Предельный объем дефицита был уменьшен на 22,1 млрд грн (до 1571,5 млрд грн). Потребность во внешней финансовой поддержке составляет около 41 млрд долларов США.

Большая часть денег в бюджете на 2024 год предусмотрена на безопасность и оборону и на социальную сферу. В последней появилось несколько актуальных статей расходов, которых не было в прошлые годы.

Приоритетом госбюджета остается безопасность и оборона. На нее выделили более полутора триллионов гривен.

Безопасность и оборона — 1,69 трлн грн

Производство оружия и боеприпасов — 55,8 млрд грн

Закупка дронов — 48,1 млрд грн

Кроме того, с проектом бюджета, правительство предоставило законопроект и о перераспределении НДФЛ. Согласно ему, у местных бюджетов могут забрать часть налога на доходы, который платят военные и передать в госбюджет. Речь идет о более чем 96 млрд грн. Эти средства должны быть направлены на производство дронов и вооружения. Однако за перераспределение НДФЛ депутаты не проголосовали, поэтому законопроект отправили на повторное второе чтение.

Кроме того, курс гривны на конец периода ко второму чтению составляет 38,6 грн/долл по сравнению с 40,2 грн/долл на первое чтение.

"Также в прогнозе на 2024 год было скорректировано в сторону уменьшения показатель потребительской инфляции — с 10,8% до 9,7% (декабрь к декабрю прошлого года). Также скорректировано предположение о курсе гривны 40,7 грн за долл. США (средний курс за год) до второго чтения по сравнению с 41,4 грн за долл. США в предварительном прогнозе", — добавили в Минфине.

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