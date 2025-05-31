Госбюджет-2026: будет ли Минфин закладывать расходы на войну

Министр финансов Украины Сергей Марченко

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Министр финансов Украины Сергей Марченко, выступая на форуме Forbes Money в Киеве в пятницу, 30 мая, сказал, что в условиях войны и непредсказуемого развития событий очень сложно прогнозировать как потребности госбюджета, так и источники его финансирования. Поэтому Минфин выходит из пессимистического сценария развития событий и готовит проект Госбюджета-2026 из расчета, что война будет продолжаться, по меньшей мере, до конца следующего года.

Об этом пишет Interfax-Украина.

«С точки зрения Министерства финансов, нам лучше предусматривать средства на полный цикл войны на 2026 год. Нам так понятнее, нам так прагматичнее. Чтобы нас потом не обвиняли, что мы где-то там не увидели», — объяснил Марченко.

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Он подчеркнул, что хотя общество может воспринять такую позицию ведомства негативно, это все равно верное решение ввиду экономических интересов государства.

Министр также сообщил, что в текущем году бюджет получил внешнее финансирование в размере 39 млрд долларов США. Но в прошлом году это было проще, потому что перед тысячами стран G7 приняли выделение Украине $50 млрд по механизму ERA, то есть эти расходы обеспечили доходы от замороженных российских активов, и даже часть осталась на 2026 год.

«Что касается перспектив в целом 2026 года, я думаю достаточно осторожно по поводу любых оценок. Потому что на сегодняшний момент мы находимся в стадии постоянной турбулентности: от качелей, что завтра нас ожидает мирное соглашение, прекращение огня и другие положительные вещи, формирующие соответствующие ожидания, до абсолютно пессимистических настроений и ожиданий новых массовых обстрелов, постоянных атак, очередных наступлений», — отметил Марченко.

Он напомнил, что программа расширенного финансирования с МВФ, которая стартовала два года назад, должна закончиться в первом квартале 2027 года, и это добавляет «максимальной неблагоприятности» текущей финансовой ситуации в государстве. публично.

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«Речь идет, что кроме оружия, нам нужно системное решение для финансирования ВСУ», — уточнил Сергей Марченко.

Напомним, в НБУ считают, что доллар США будет оставаться основной мировой резервной валютой в ближайшие 10 лет. С развитием современных технологий потребность в единой мировой валюте уменьшается, однако ни один из возможных конкурентов доллара не способен его вытеснить с лидерской позиции.