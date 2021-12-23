Госбюджет на 2022 год: главные цифры доходов и расходов сметы Украины

Общий ресурс на национальную безопасность и оборону предусмотрен в размере 323 млрд. гривен или 6% ВВП.
С 1 января 2022 Украина начинает новый финансовый год, который будет регулироваться принятым Верховной Радой 2 декабря 2021 года законом о государственном бюджете.
ТСН.ua напоминает основные показатели сметы, по которой будет жить страна в 2022 году.
Доходы
В госбюджете на 2022 год предусмотрено, что доходы составят 1,322 трлн гривен. По сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос на 15,2%.
Доходы от приватизации заложены в размере 8 млрд гривен – это в 1,5 раза меньше, чем планировалось получить в 2021 году.
Уменьшен прогноз о поступлении от НДФЛ и почти вдвое – ожидаемые поступления НБУ.
В то же время улучшились ожидания от поступлений за счет ренты за использование недр, налога на прибыль предприятий, НДС, акциза и экологического налога.
В шесть раз по сравнению с прошлым годом сокращают поступления от лицензирования игорного бизнеса и лотерей – рассчитывают всего на 1,2 млрд грн.
Расходы
Расходы на 2022 год в госбюджете предусмотрены на уровне 1,498 трлн гривен. По сравнению с 2021 годом уровень расходов выше на 8,1%.
Ключевыми тратами будут:
- на зарплаты медикам – 2,1 млрд грн;
- на социальную поддержку через карантин – 3 млрд грн;
- на программу "Питьевая вода Украины" — 1 млрд грн;
- на цифровизацию – 1,9 млрд грн;
- на реконструкцию культурных памятников – 1,7 млрд грн;
- в поддержку кинематографа – 1 млрд грн;
- на создание Национального авиаперевозчика и реконструкцию аэропортов – 4,4 млрд грн;
- на железнодорожную инфраструктуру – 4,3 млрд грн;
- на закупку дорогостоящих лекарств, в том числе для лечения СМА – 300 млн грн.
- на подготовку к проведению Всеукраинской переписи населения – 416 млн грн
- на подготовку к внедрению накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования – 50 млн грн.
Общий ресурс на национальную безопасность и оборону предусмотрен в размере 323 млрд. гривен или 6% ВВП. В частности, на Вооруженные силы Украины предусмотрено 2,5 млрд. грн.
Заимствование
Заимствования составят 571,1 млрд гривен, в частности, внутренние – 429,9 млрд гривен, внешние – 151,2 млрд гривен.
Поступления от кредитов МВФ составят 2,89 млрд долларов.
Выплатить государству причитается 393 млрд грн долгов, из которых более 80% – по внутренним обязательствам.
Обслуживание госдолга будет стоить на 14% дороже – 180 млрд грн.
Дефицит госбюджета составит 189 млрд гривен – 3,5% от ВВП.
Макророгнозы
Прогноз номинального ВВП установлен на уровне 5,369 трлн гривен, а рост реального ВВП – на уровне 3,8%.
Среднегодовой курс гривны – 28,6 грн/доллар и 28,7 грн/доллар на конец 2022 года.
Уровень инфляции прогнозируют на уровне 6,2%,
Предполагается сокращение безработицы до 8,5%, в предыдущем году было 9,2%.
Читайте также:
- Какие изменения ждут украинцев с 1 января: рост зарплат, пенсий, нововведения для ФЛП.
- Какой будет инфляция в Украине в 2022 году: экономический прогноз.
- Минимальная зарплата-2022: как вырастет показатель от 1 января.
- Прожиточный минимум-2022: показатели для основных социальных и демографических групп населения от 1 января.
- Резкое падение или стабилизация: каким будет курс доллара в Украине в 2022 году.
- Налоги для ФЛП в 2022 году: сколько нужно платить
- Алименты на детей: как в Украине в 2022 году возрастут выплаты.
- Тарифы на коммуналку в Украине от 1 января: что будет с ценами на газ, отопление, свет и воду.
- Тарифы на газ от 1 января для украинцев: насколько могут возрасти и когда ожидать повышения.
- Тарифы на отопление от 1 января: насколько могут увеличиться и почему.
- Тарифы на свет: увеличится стоимость электроэнергии от 1 января и чего ожидать украинцам.
- Тарифы на воду: возрастут ли цены для украинцев с 1 января и насколько.