Госбюджет на 2022 год: главные цифры доходов и расходов сметы Украины

Госбюджет на 2022 год: главные цифры доходов и расходов сметы Украины

Общий ресурс на национальную безопасность и оборону предусмотрен в размере 323 млрд. гривен или 6% ВВП.

С 1 января 2022 Украина начинает новый финансовый год, который будет регулироваться принятым Верховной Радой 2 декабря 2021 года законом о государственном бюджете.

ТСН.ua напоминает основные показатели сметы, по которой будет жить страна в 2022 году.

Доходы

В госбюджете на 2022 год предусмотрено, что доходы составят 1,322 трлн гривен. По сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос на 15,2%.

Доходы от приватизации заложены в размере 8 млрд гривен – это в 1,5 раза меньше, чем планировалось получить в 2021 году.

Уменьшен прогноз о поступлении от НДФЛ и почти вдвое – ожидаемые поступления НБУ.

В то же время улучшились ожидания от поступлений за счет ренты за использование недр, налога на прибыль предприятий, НДС, акциза и экологического налога.

В шесть раз по сравнению с прошлым годом сокращают поступления от лицензирования игорного бизнеса и лотерей – рассчитывают всего на 1,2 млрд грн.

Расходы

Расходы на 2022 год в госбюджете предусмотрены на уровне 1,498 трлн гривен. По сравнению с 2021 годом уровень расходов выше на 8,1%.

Ключевыми тратами будут:

на зарплаты медикам – 2,1 млрд грн;

на социальную поддержку через карантин – 3 млрд грн;

на программу "Питьевая вода Украины" — 1 млрд грн;

на цифровизацию – 1,9 млрд грн;

на реконструкцию культурных памятников – 1,7 млрд грн;

в поддержку кинематографа – 1 млрд грн;

на создание Национального авиаперевозчика и реконструкцию аэропортов – 4,4 млрд грн;

на железнодорожную инфраструктуру – 4,3 млрд грн;

на закупку дорогостоящих лекарств, в том числе для лечения СМА – 300 млн грн.

на подготовку к проведению Всеукраинской переписи населения – 416 млн грн

на подготовку к внедрению накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования – 50 млн грн.

Общий ресурс на национальную безопасность и оборону предусмотрен в размере 323 млрд. гривен или 6% ВВП. В частности, на Вооруженные силы Украины предусмотрено 2,5 млрд. грн.

Заимствование

Заимствования составят 571,1 млрд гривен, в частности, внутренние – 429,9 млрд гривен, внешние – 151,2 млрд гривен.

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Поступления от кредитов МВФ составят 2,89 млрд долларов.

Выплатить государству причитается 393 млрд грн долгов, из которых более 80% – по внутренним обязательствам.

Обслуживание госдолга будет стоить на 14% дороже – 180 млрд грн.

Дефицит госбюджета составит 189 млрд гривен – 3,5% от ВВП.

Макророгнозы

Прогноз номинального ВВП установлен на уровне 5,369 трлн гривен, а рост реального ВВП – на уровне 3,8%.

Среднегодовой курс гривны – 28,6 грн/доллар и 28,7 грн/доллар на конец 2022 года.

Уровень инфляции прогнозируют на уровне 6,2%,

Предполагается сокращение безработицы до 8,5%, в предыдущем году было 9,2%.

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