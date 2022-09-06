Госбюджет на 2023 год будет значительно отличаться от традиционных смет прошлых лет — нардеп

Изменения в бюджет этого года вносили уже девять раз.

Государственный бюджет 2023 года будет кардинально отличаться от бюджетов предыдущих лет, поскольку страна находится в состоянии войны.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал народный депутат Владимир Мороз.

"Нужно дождаться, когда проект государственного бюджета попадет в Верховную Раду, то, что он будет отличаться от традиционных смет прошлых лет – это однозначно. Не стоит в первоначальном проекте ожидать неожиданностей, могу спрогнозировать, что он будет эволюционным от той сметы, по которой мы живем прямо сейчас", — отметил он.

По его словам, изменения в бюджет этого года уже вносили девять раз.

"Сегодня девятый месяц года мы уже вносили девять изменений за этот бюджетный год. Фактически в условиях войны мы пересматриваем статьи расходов раз в месяц", — сказал нардеп.

Владимир Мороз также отметил, что в проекте бюджета 2023 года изменится финансирование сферы энергетики. Правительство предлагает создать отдельный фонд оперативного восстановления.

"Если говорить об энергетике, то мы действительно видим принципиальную разницу. Так, правительство предлагает создать отдельный фонд оперативного восстановления, который будет направлен на восстановление инфраструктуры, туда будут входить ТЭС, ТЭЦ, котельные, все, что генерирует энергетику. Фонд будет наполняться с доходов государственных предприятий, а также донорских средств от наших международных партнеров. Существование такого целевого фонда доказало свою эффективность, ведь мы уже такое делали во время Covid-19", — рассказал он.

Также будут предусмотрены отдельно средства для того, чтобы сохранить тарифы за коммунальные услуги на том уровне, на котором они сейчас.

Напомним, Еврокомиссия выделит Украине 500 млн евро в поддержку бюджета.

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