Госбюджет Украины на 2023 год будет "супер жестким": что будут делать с дефицитом

В ВР рассказали об основных источниках, которые сейчас наполняют бюджет Украины.
Государственный бюджет Украины на 2023 год из-за полномасштабной войны будет супер жестким. Устранять дефицит правительство планирует с помощью внешних займов и внутренних ресурсов.
Об этом 17 августа рассказал член Комитета Верховной Рады по бюджету Валерий Гнатенко в эфире телемарафона.
"Мы видим наши поступления, которые, к сожалению, сегодня выпали из государственного бюджета. И потери 30%, идущих на войну ВВП. Также потери 30% нашего экономического комплекса, который сегодня не работает на наполнение бюджета", — сказал он.
Гнатенко объяснил, что основные источники, которые сейчас наполняют бюджет, — это займы, которые дают иностранные партнеры, а также внутренние займы через облигации на территории Украины.
"И мы должны понимать, что бюджет в прошлом году принимался в спокойное время, и те расходы, которые мы планировали, не планировались на войну, которая сегодня отбирает львиную долю нашего бюджета", – объяснил эксперт.
Гнатенко отметил, что Верховная Рада, а именно бюджетный комитет, ждет 15 сентября, когда проект бюджета поступит на изучение.
"Никто не отменял все нормы бюджетного кодекса. Мы планируем рассматривать бюджет в тех направлениях, которые будут в первую очередь обеспечивать необходимость и принятие его в тех рамках, в которых сегодня мы работаем", — добавил он.
Напомним, Украине для преодоления глубокого кризиса из-за войны с Россией следует срочно перезапускать экономику, возвращая людей домой и предоставляя соответствующее кредитование для стимулирования процессов.
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