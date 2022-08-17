Госбюджет Украины на 2023 год будет "супер жестким": что будут делать с дефицитом

В ВР рассказали об основных источниках, которые сейчас наполняют бюджет Украины.

Государственный бюджет Украины на 2023 год из-за полномасштабной войны будет супер жестким. Устранять дефицит правительство планирует с помощью внешних займов и внутренних ресурсов.

Об этом 17 августа рассказал член Комитета Верховной Рады по бюджету Валерий Гнатенко в эфире телемарафона.

"Мы видим наши поступления, которые, к сожалению, сегодня выпали из государственного бюджета. И потери 30%, идущих на войну ВВП. Также потери 30% нашего экономического комплекса, который сегодня не работает на наполнение бюджета", — сказал он.

Гнатенко объяснил, что основные источники, которые сейчас наполняют бюджет, — это займы, которые дают иностранные партнеры, а также внутренние займы через облигации на территории Украины.

"И мы должны понимать, что бюджет в прошлом году принимался в спокойное время, и те расходы, которые мы планировали, не планировались на войну, которая сегодня отбирает львиную долю нашего бюджета", – объяснил эксперт.

Гнатенко отметил, что Верховная Рада, а именно бюджетный комитет, ждет 15 сентября, когда проект бюджета поступит на изучение.

"Никто не отменял все нормы бюджетного кодекса. Мы планируем рассматривать бюджет в тех направлениях, которые будут в первую очередь обеспечивать необходимость и принятие его в тех рамках, в которых сегодня мы работаем", — добавил он.

Напомним, Украине для преодоления глубокого кризиса из-за войны с Россией следует срочно перезапускать экономику, возвращая людей домой и предоставляя соответствующее кредитование для стимулирования процессов.

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