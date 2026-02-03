Госдолг Украины достиг рекорда: Минфин обнародовал новые данные

Государственный долг Украины снова вырос

По состоянию на 31 декабря 2025 года общая сумма государственного и гарантированного долга составила 9 042,7 млрд грн (213,3 млрд долларов США). За год этот показатель вырос на 29,5% в гривневом эквиваленте.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов.

Основной прирост долга (2,061 трлн грн.) обусловлен привлечением долгосрочного льготного финансирования для нужд обороны и безопасности.

Ключевую роль в поддержке бюджета сыграли международные партнеры:

Кредиты ERA от G7: 37,9 млрд долларов США. Важно, что эти средства будут обслуживаться за счет доходов от замороженных активов РФ, что не создает нагрузки на бюджет Украины.

Помощь от ЕС: 12,1 млрд долларов США в рамках Ukraine Facility. Эти ссуды имеют льготный период 11–12 лет.

«Пока внешний долг составляет 75% общего портфеля, где львиная доля (около 40%) — это обязательства перед Евросоюзом на исключительно выгодных условиях. Остальные внешнего долга приходится на другие государства-партнеры и международные финансовые организации», — отметили в ведомстве.

Доля коммерческого внешнего долга сокращена до уровня менее 10%. Около 22% долгового портфеля составляет внутренний государственный долг. Еще около 3% приходится на гарантированный государством долг, доля которого последовательно сокращается за последние четыре года.

Как поясняет Министерство финансов, объем государственного и гарантированного государством долга рассчитывается в денежной форме как непогашенная номинальная стоимость долговых обязательств в валюте кредита (ссуды). Состояние государственного и гарантированного государством долга определяется в гривнах и долларах США по курсу Национального банка на последний день отчетного периода и включает операции за этот день.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину сумма заимствований начала расти для того, чтобы финансировать «бюджет военного положения». Уже в 2023 году аналитики установили, что общий объем госдолга уже перевалил за отметку в 5,5 трлн гривен, или 84% ВВП.

Рост долга также обусловлен ослаблением курса гривны к ведущим валютам мира. Эта флуктуация привела к тому, что увеличила гривневый масштаб долгов в иностранной валюте.