Госдолг Украины превысил 5 триллионов гривен: в ВР прокомментировали, есть ли угроза для экономики

Государственный долг Украины достиг рекордной отметки и превысил 5 трлн гривен.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Нардеп отметил, что, по данным Министерства финансов, по состоянию на 30 ноября государственный и гарантированный государством долг достиг 5122,5 млрд грн или 140,8 млрд долларов в валютном эквиваленте.

По информации Гетманцева, в ноябре рост государственного долга ускорился:

За месяц госдолг увеличился на 3,3%: в гривне (+164,3 млрд. грн.), в валютном эквиваленте (+4,5 млрд долл.).

"На прирост госдолга повлияли привлечение очередного транша макрофинансовой помощи от ЕС, ссуды от Всемирного банка и размещение ОВГЗ", — пояснил он.

С 28.02.2022 г. государственный долг вырос на 87,6% (+2 392,4 млрд. грн.), в валютном эквиваленте – на 50,9% (+47,5 млрд. долл.).

(+2 392,4 млрд. грн.), в валютном эквиваленте – на 50,9% (+47,5 млрд. долл.). В долговой структуре внешний госдолг увеличился до 68,6% (до войны 60,9%), долг в валюте (внешний + валютные ОВГЗ) – 71,4% (65,1%).

Гетманцев напомнил, что часть по внешнему долгу реструктуризирована: перед официальными кредиторами из G7, Парижского клуба – до конца марта 2027 года, перед коммерческими кредиторами до августа 2024 года, но по программе МВФ также запланировано продление до 2027 года.

"Это существенно уменьшает нагрузку на бюджет: благодаря реструктуризации ожидается экономия на погашении и обслуживании госдолга в 2024 году в сумме 4,6 млрд долл., суммарно к 2027 году — 14,8 млрд долл.", — говорит депутат.

По итогам 2023 соотношение государственного долга к ВВП составит около 85% ВВП (против 78,4% в 2022 и 48,9% в 2021 году).

"Это значительный уровень государственного долга, впрочем, предыдущие прогнозы на этот год, которые давали уровень государственного долга к ВВП около 100% ВВП (МВФ — 98% ВВП) были гораздо хуже", — отметил Гетманцев.

Он заверил, что хоть и долговая нагрузка остается высокой, но ситуация контролируема.

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Напомним, Даниил Гетманцев заверил, что финансовой катастрофы в январе не будет, Украина имеет поступление помощи по разным направлениям.

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