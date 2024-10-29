Госдолг Украины только в сентябре вырос на ₴32,3 млрд: какая общая сумма

По состоянию на 30 сентября 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 6,4 трлн грн, или 155,56 млрд долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Государственный и гарантированный государством внешний долг составляет 4 612,99 млрд грн (72,03% общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 112,06 млрд дол. США;

(72,03% общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или государственный и гарантированный государством внутренний долг – 1 791,01 млрд грн (27,97%), или 43,51 млрд дол. США.

В течение сентября 2024 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 32,31 млрд грн. В долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 0,87 млрд дол. США.

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев прогнозирует, что в октябре следует ожидать продолжения тенденции к заметному наращиванию внутреннего госдолга. Кроме того, в октябре следует также ждать возобновления роста внешнего госдолга из-за предоставления 6-го транша по программе EFF на сумму 1,1 млрд дол.

Ранее сообщалось, что в ВР хотят увеличить расходы на зарплаты прокуроров на 3 млрд грн.

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