Госслужащие зарабатывают втрое больше, чем рядовые украинцы — что показали цифры

Деньги / © Фото из открытых источников

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В июне средняя зарплата руководителей центральных органов исполнительной власти Украины составила около 128 тысяч гривен. Это почти в шесть раз больше, чем средняя зарплата по стране.

Об этом сообщила народная депутат Нина Южанина, проанализировав расходы на оплату труда в госсекторе (без учета безопасного и оборонного блока).

Всего за месяц на зарплаты 502 руководителя центральных органов власти потратили более 64 миллионов гривен.

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По сравнению с обычными госслужащими, которые и без того зарабатывают больше среднестатистических работников, уровень оплаты труда в руководящих кабинетах еще выше.

Средняя зарплата руководителей центральных органов исполнительной власти. / © Министерство финансов Украины

"Если средняя зарплата госслужащих больше средней по стране почти в три раза, то средняя зарплата руководителей госорганов - почти в шесть раз", - отметила депутат.

Самые высокие средние зарплаты в июне получали:

НАПК - 245,6 тыс. грн

Центральная избирательная комиссия - 206,4 тыс. грн

Счетная палата – 202,9 тыс. грн

Государственное космическое агентство Украины - 193,2 тыс. грн

НКРЭКУ (энергетика и коммуникации) — 191 тыс. грн

В 2024 году в большинстве ведомств должностной оклад руководителей составлял менее 50% от всей зарплаты, а в некоторых случаях только 11–13%. В 2025 году, как говорится, эту информацию вообще перестали публиковать.

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"Интересно, почему?", - риторически замечает депутат.

Ранее сообщалось, что в августе часть украинцев не получит пенсии. Принимая государственный бюджет на 2025 год, Верховная Рада предоставила срок полгода, чтобы некоторые пенсионеры подтвердили свое лицо.