Госстат подсчитал количество рабочей силы в Украине: что ждет на рынок труда

Количество людей, которые не входят в состав рабочей силы, не намного меньше, чем рабочей.

В Госстате изучили рынок труда и установили количество трудоспособного населения в Украине по состоянию на первое полугодие 2021 года.

Об этом сообщает пресс служба Госкомстата.

Так, количество рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в первом полугодии 2021 составляла 17,4 млн человек. Это на 2,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Более половины рабочей силы составляли мужчины и почти треть — молодежь в возрасте 15-34 года.

Количество лиц, которые не входят в состав рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, в I полугодии 2021 года составила 14,5 млн человек. Это на 1,2% больше, чем в прошлом году. Из общего количества лиц, которые не работали либо не искали работу:

почти две трети (65,4%) — пенсионеры

каждый шестой был студентом (учащимся дневной формы обучения) или выполнял домашние (семейные) обязанности.

Количество занятого населения

Среди лиц в возрасте 15 лет и старше 90,1% принадлежали к занятым. Таких людей насчитали 15,7 млн человек. По сравнению с I полугодием 2020 году количество занятого населения в возрасте 15-70 лет уменьшилась на 466,9 тыс. человек, или на 2,9%.

Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 49,2%. Среди лиц в возрасте 15-70 лет этот показатель был выше у мужчин по сравнению с женщинами и жителей городской местности, чем у сельских жителей.

Безработные

Среди лиц в возрасте 15 лет и старше 9,9%, то есть 1,7 млн людей, являются безработными.

Показатель безработицы выше у женщин по сравнению с мужчинами (10,1% против 9,8%) и в сельских жителей, чем у жителей городской местности (10,8% против 9,5%). Самый высокий уровень безработицы населения наблюдался у молодежи в возрасте 15-24 года (18,4%), а самый низкий — у лиц в возрасте 30-34 года (8,5%) и лиц в возрасте 60 лет и старше.

Напомним, как пандемия коронавируса изменила рынок труда в Украине.

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