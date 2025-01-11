Госстат подытожил инфляцию за 2024 год: что подорожало больше всего

Потребительская инфляция в Украине по итогам 2024 года выросла на 12,0%, в том числе в декабре инфляция составила 1,4%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики (Госстат).

Согласно оценкам ведомства, цены на продукты питания и безалкогольные напитки в 2024 году повысились на 14,1% (за декабрь повысились на 1,8%), на одежду и обувь — снизились на 4,3% (за декабрь снизились на 3,9%) %), на жилищно-коммунальные услуги – повысились на 18,9% (за декабрь повысились на 0,1%), на услуги, связанные со здравоохранением, – повысились на 13,2% (за декабрь повысились на 1,6%), на образование – повысились на 12,0% (за декабрь повысились на 0,1%).

Кроме того, по итогам 2024 года базовый индекс потребительских цен повысился на 10,7%.

Напомним, украинцев предупредили о подорожании продуктов уже весной. Больше об этом читайте в новости.

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