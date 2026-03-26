Государственная помощь лицам без права на пенсию: кто может получить и подать заявление

Лица без права на пенсию могут получить социальную помощь от государства

В Украине граждане, которые из-за разных жизненных обстоятельств не смогли накопить достаточно страхового стажа для получения классической пенсии по возрасту, не остаются без финансовой поддержки. Кроме того, государство гарантирует ежемесячные выплаты лицам с инвалидностью и детям, потерявшим кормильца. Сегодня процесс оформления такой социальной помощи стал намного проще, ведь подать все необходимые документы можно совершенно дистанционно, не выходя из дома и не теряя времени в очередях.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Кто может рассчитывать на помощь от государства

Согласно действующему законодательству, право на получение такой государственной поддержки имеют несколько категорий граждан. Прежде всего, это лица, достигшие 65-летнего возраста, но не получившие права на обычную пенсию. Также выплаты назначаются лицам с инвалидностью и детям умершего кормильца, если у него на день смерти не было страхового стажа, необходимого для назначения пенсии по инвалидности III группы.

Важным условием является то, что заявитель не должен получать параллельно другие социальные выплаты или пенсии. Кроме того, ключевым критерием для большинства категорий есть уровень материального обеспечения семьи.

«Государственная социальная помощь назначается при условии, что лицо малообеспеченное: его среднемесячный совокупный доход за предыдущие шесть календарных месяцев не превышает прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, с 1 января 2026 года составляет 2 595 гривен», — объясняют в ведомстве.

Это требование относительно уровня дохода не распространяется только лиц с инвалидностью I группы и детей умершего кормильца.

Подготовка документов: технические требования

Перед тем как садиться за заполнение онлайн-заявления специалисты советуют подготовить все необходимые документы. Для авторизации вам обязательно понадобится квалифицированная электронная подпись (КЭП). Также необходимо заранее сделать сканкопии паспорта, идентификационного кода и других подтверждающих документов.

К скан-копиям предъявляются четкие технические требования: они должны быть цветными, сделанными из оригиналов и сохраненными в форматах JPG или PDF. Размер каждого файла не может превышать 1 МБ. Изображение должно быть четким (рекомендуемое качество сканирования – 300 dpi), чтобы все реквизиты, печати и подписи легко читались.

Пошаговый алгоритм подачи заявления на портале ПФУ

Процедура оформления выплаты состоит из нескольких логических шагов:

Сначала нужно зайти на веб-портал электронных услуг ПФУ и авторизироваться с помощью КЭП.

Далее в личном кабинете, на панели слева, найдите раздел «Коммуникации по ПФУ».

Выберите опцию «Помощь лицам, не имеющим права на пенсию и лицам с инвалидностью».

После этого на экране появится онлайн форма заявления, которую нужно внимательно заполнить:

Укажите Главное управление ПФУ, в которое обращаетесь.

Выберите свой статус (заявитель или законный представитель), вид помощи и внесите все персональные данные, включая информацию о паспорте и месте регистрации.

Обязательно выберите удобный способ выплаты: это может быть доставка через «Укрпочту» (домой или отделением) или перевод на банковский счет (для этого понадобятся реквизиты IBAN).

Если ваше право на выплату зависит от уровня доходов, система попросит добавить информацию о членах семьи в разделе «Участники обращения». Также придется вручную внести данные о доходах, которых нет в государственных реестрах налоговой или соцстрахования.

На финальном этапе:

прикрепите все подготовленные скан-копии,

дайте согласие на обработку данных,

нажмите "Подписать и отправить в ПФУ".

Отслеживать статус рассмотрения вашего дела можно будет в разделе Мои обращения.

Пенсии в Украине — последние новости

В Украине при оформлении классической пенсии существуют важные нормы законодательства о сроках подачи заявлений. Правильно выбранная дата для обращения в Пенсионный фонд может гарантировать большие выплаты, тогда как ошибка по времени будет стоить будущему пенсионеру потерей определенной суммы средств на старте.

Чтобы получать выплаты с первого дня выхода на заслуженный отдых, заявление необходимо подать в четко определенное окно: за один месяц до дня рождения, а самое позднее — в течение трех месяцев после него. Если обратиться в этот период времени, пенсия будет начисляться сразу. Однако если опоздать и подать документы позже чем через три месяца, выплаты назначат только со дня подачи заявления, а деньги за пропущенное время никто не компенсирует.

Юристы также обращают внимание на интересный нюанс: страховой стаж и доход учитываются именно по месячному обращению. Отложение похода в фонд даже на несколько недель может гарантировать еще один месяц стажа и более высокий показатель заработной платы для расчета. Поэтому гражданам советуют внимательно анализировать свои доходы в последние месяцы до пенсии, чтобы выбрать самый выгодный момент для старта выплат.

В то же время в Украине участились случаи приостановления начислений на пенсионные счета граждан из-за длительного отсутствия активности по банковской карте. Согласно действующему законодательству, если пенсионер не пользуется своими деньгами в течение шести месяцев , государство автоматически блокирует дальнейшие выплаты на этот счет.

Чтобы избежать такой неприятной ситуации, за этот период нужно хотя бы раз снять наличные в банкомате или произвести любой безналичный расчет — например, оплатить коммунальные услуги или пополнить счет мобильного телефона. Специалисты советуют украинцам, привыкшим просто накапливать средства на карточке, периодически совершать хотя бы минимальное движение денег, чтобы система видела активность владельца.

Если выплаты уже были прекращены, процесс их восстановления потребует личного присутствия пенсионера. Придется физически явиться в одно из отделений Пенсионного фонда, написать заявление о возобновлении выплат и подтвердить свое лицо соответствующими документами. Только после этой процедуры начисления снова разблокируют.