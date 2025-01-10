Государственный долг Украины достиг рекордного значения — Forbes

В течение 2021-2024 годов государственный долг Украины вырос почти вдвое.

В апреле 2024 года государственный долг Украины составил 92% от внутреннего валового продукта (ВВП) страны.

Об этом ссылаясь на данные собственного аналитического отдела сообщает Forbes Ukraine.

Журналисты пишут, что в настоящее время государственный долг Украины равен почти 7 триллионам гривен. Из этой суммы прямая задолженность страны составляет 96% оцениваемого объема и 4% приходится на долги, гарантированные государством.

Аналитики указывают динамику роста государственного долга за период с 2021 по 2024 годы. Согласно данным аналитического центра издания, совокупный объем долга составлял 2,67 триллиона гривен или 49% ВВП.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину сумма заимствований начала расти для того, чтобы финансировать "бюджет военного положения". Уже в 2023 году аналитики установили, что общий объем госдолга уже перевалил за отметку в 5,5 трлн. гривен, или 84% ВВП.

Журналисты указывают, что рост долга также обусловлен ослаблением курса гривны к ведущим валютам мира. Эта флуктуация привела к тому, что увеличила гривневый масштаб долгов в иностранной валюте.

Ранее сообщалось, что в ВР хотят увеличить расходы на зарплаты прокуроров на 3 млрд грн.

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