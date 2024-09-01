Государственный долг Украины увеличился в 2,3 раза с начала войны: Гетманцев оценил ситуацию

За два с половиной года полномасштабной войны государственный долг Украины увеличился в гривневом эквиваленте в 2,3 раза (+3644 млрд грн), а в валютном эквиваленте — на 66% (+62 млрд долл.). Но Украина имеет опыт стабилизации и сокращения государственного долга, который приобрела после горячей фазы войны на Донбассе в 2014-2015 годах.

Об этом сообщил глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По словам Германцева, также изменилась структура госдолга. В частности, возросла доля валютного (от 65,1% до 75,3%) и внешнего (от 61% до 72,7%) долга.

Глава парламентского комитета отметил, что показатели объема и структуры государственного долга будут продолжать ухудшаться из-за значительного дефицита бюджета, связанного с огромными оборонными расходами.

"Тем не менее, как для трех лет войны, которые к тому же пришлись на период высоких процентных ставок в мире, долговая нагрузка остается умеренной и контролируемой", — подчеркнул Гетманцев.

Он добавил, что это достигается за счет того, что львиная доля роста государственного долга во время войны обуславливается официальными ссудами на льготных условиях с отсрочкой платежа, на долгосрочный период, по низким ставкам.

"По сути, весь внешний государственный долг, который привлекает сейчас Украина предоставляется на нерыночных условиях. Это касается и долга перед МВФ, стоимость которого сейчас заметно выше, чем до войны из-за роста ставок центральных банков мира, но эта ставка по программе EFF сейчас меньше., чем стоимость потенциальных внешних рыночных заимствований", – объяснил Гетманцев.

По оценкам Минфина, за первую половину 2024 средневзвешенная стоимость госдолга Украины сократилась на 10,3% — с 6,24 до 5,6 процента. В августе НБУ улучшил прогноз соотношения госдолга к ВВП на 2024 год до 89,6% (с 93,8% в апреле).

"Итак, как для третьего года полномасштабной войны имеем умеренный рост долгового бремени, основной прирост которого пришелся на первый год войны из-за существенного падения ВВП на 29% и девальвации гривны на 25%", – добавил глава финансового комитета Верховной рады.

Он напомнил, что у Украины есть опыт стабилизации и сокращения уровня государственного долга после горячей фазы войны на Донбассе в 2014-2015 годах.

"За 5 последних относительно мирных лет [до начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года – ред.] Украина сократила долговую нагрузку на экономику с 81% ВВП в 2016 до 49% ВВП в 2021 году. Конечно, сейчас масштаб потерь и бюджетных потребностей, что и обусловливают рост госдолга, намного больше. Но и поддержка партнеров на порядок больше. Как и на порядок больше понимание, что Россия как агрессор, должна понести симметричное финансовое наказание за свою агрессию, в том числе за счет суверенных активов заблокированных в странах G7", — подчеркнул Даниил Гетманцев.

Напомним, в сентябре доллар ориентировочно будет стоить 41,4 – 42,2 грн. На курс может повлиять отключение электроэнергии и осенняя девальвация гривны. Однако резких изменений не прогнозируется.

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