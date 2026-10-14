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ТСН в социальных сетях

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Категория
Деньги
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Государство получит дополнительные налоги и валютные поступления от контролируемого экспорта частного газа — АГКУ

Разрешение частным газодобывающим компаниям экспортировать часть собственного газа даст государству дополнительную валютную выручку, увеличит поступления в государственный и местные бюджеты и может поддержать дальнейшее наращивание украинской добычи.

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Об этом сообщила Ассоциация газодобывающих компаний Украины, комментируя решение об открытии контролируемого экспорта до 15% газа частной добычи.

«Государство получит увеличение поступлений валюты в страну и налогов в государственный и местный бюджеты», — подчеркнули в Ассоциации. Отдельный финансовый эффект для бюджета даст рента. Компании, которые будут продавать газ за границу, должны будут доплачивать рентные платежи за экспортируемые объемы с привязкой к более высоким европейским ценам. То есть часть дополнительного дохода от внешнего рынка будет напрямую возвращаться государству в виде налогов.

Еще одна выгода – поддержка собственной добычи. Экспортная выручка может направляться на восстановление поврежденных российскими атаками объектов, их физическую защиту, новое бурение и геологоразведку. Для государства это означает сохранение и потенциальное увеличение украинского ресурса и налоговых поступлений в будущем.

При этом механизм остается ограниченным: частные компании смогут экспортировать до 15% добытого газа в предыдущем месяце, а будет продаваться ресурс через открытые биржевые торги только с 1 марта по 30 ноября. "Важно, что экспорт будет осуществляться под полным контролем государства и, в случае кризисной ситуации, будет оперативно остановлен", - отметили в АГКУ.

В Ассоциации также считают, что решение усиливает позиции Украины на европейском газовом рынке: из-за низких запасов в европейских хранилищах украинский ресурс может стать дополнительным фактором стабильности для ЕС.

Ранее Кабинет Министров разрешил частным газодобывающим компаниям экспортировать до 15% собственной ежемесячной добычи. Механизм подразумевает приоритет внутреннего рынка и возможность оперативно прекратить экспорт в случае угрозы дефицита или энергетической безопасности.

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