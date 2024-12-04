Государство получит доступ к банковской тайне миллионов украинцев: что известно

Стали известны "интересные нюансы" по участию в программе "Национальный кэшбек". В частности, договор на открытие карты нацкешбека в ПриватБанке предусматривает согласие клиента на раскрытие банковской тайны по всем его счетам – как действующим, так и открытым в будущем.

Об этом заявил соучредитель "Монобанка" Олег Гороховский.

"Если вы открыли карточку "Национальный кэшбек" в Привате, то вам не помешает узнать, на что вы согласились", — написал он, добавив скриншот из текста договора.

Гороховский также утверждал, что "другие банки такое не делают", а ситуацию еще есть время исправить. Он также добавил, что выплату от государства 1000 гривен через "Монобанк" на 3 декабря оформили уже более 1 миллиона украинцев.

Но через час после публикации Гороховского народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк сделал важное уточнение о раскрытии банковской тайны участников программы "Национальный кэшбек".

"О передаче банковской тайны по тем, кто решил поверить государству и подписаться на этот популизм "Нац. Кешбек". Так вот, это часть требования по всем банкам, которая установлена в Порядке, утвержденном Кабмином. Если берете деньги, то и информацию согласились передавать. Ну и я вас уже несколько раз об этом предупреждал", — написал он.

Скриншот текста постановления Кабмина о раскрытии банковской тайны клиентов / Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

Напомним, по состоянию на 3 декабря украинцы с помощью "Дії" подали более четырех миллионов заявок на программу "Зимова єПідтримка". В стране – спрос на этот вид помощи.

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