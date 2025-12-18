- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 112
- Время на прочтение
- 2 мин
Государство проверяет субсидии: кого лишат выплат в 2026 году
При оформлении или проверке права на субсидии и льготы может проводиться обследование домохозяйства с составлением соответствующего акта.
Государство предлагает украинцам два вида социальной помощи: субсидию на аренду жилья для ВПЛ и жилищную субсидию, которая помогает уязвимым категориям населения оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
Однако граждане, получающие субсидии или льготы, могут попасть под проверку жилищно-бытовых условий.
ПФУ отмечает, что проверить получателей субсидий могут в следующих случаях:
Чтобы подтвердить, что жилье не сдается в аренду
Если в жилье открыто несколько отдельных лицевых счетов
Если фактическое количество жильцов в квартире или доме не совпадает с данными в регистрации или декларации
Если для отопления используются электроприборы или другие альтернативные источники энергии, требующие дополнительного подтверждения
В ходе проверки составляется акт проверки материально-бытовых условий.
Акты проверки применяются не только для жилищных субсидий или льгот по оплате коммунальных услуг, но и для других видов социальной помощи:
ежемесячные выплаты гражданам, ухаживающим за лицами с инвалидностью I или II группы по психическим заболеваниям
государственная помощь одиноким матерям и малоимущим семьям, чтобы подтвердить, что жилье не передается в аренду
Если во время проверки обнаружены нарушения или неправильная информация, выплаты субсидии могут временно приостановить или полностью отменить. Это делается для справедливого распределения бюджетных средств и во избежание возможных злоупотреблений.
Ранее мы писали о том, учитывают ли «Зимнюю поддержку» в случае назначения субсидии. Больше об этом читайте в новости.