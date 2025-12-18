Государство проверяет субсидии: кого лишат выплат в 2026 году

Получатели субсидий и льгот могут ожидать проверки

Государство предлагает украинцам два вида социальной помощи: субсидию на аренду жилья для ВПЛ и жилищную субсидию, которая помогает уязвимым категориям населения оплачивать жилищно-коммунальные услуги.

Однако граждане, получающие субсидии или льготы, могут попасть под проверку жилищно-бытовых условий.

ПФУ отмечает, что проверить получателей субсидий могут в следующих случаях:

Чтобы подтвердить, что жилье не сдается в аренду

Если в жилье открыто несколько отдельных лицевых счетов

Если фактическое количество жильцов в квартире или доме не совпадает с данными в регистрации или декларации

Если для отопления используются электроприборы или другие альтернативные источники энергии, требующие дополнительного подтверждения

В ходе проверки составляется акт проверки материально-бытовых условий.

Акты проверки применяются не только для жилищных субсидий или льгот по оплате коммунальных услуг, но и для других видов социальной помощи:

ежемесячные выплаты гражданам, ухаживающим за лицами с инвалидностью I или II группы по психическим заболеваниям

государственная помощь одиноким матерям и малоимущим семьям, чтобы подтвердить, что жилье не передается в аренду

Если во время проверки обнаружены нарушения или неправильная информация, выплаты субсидии могут временно приостановить или полностью отменить. Это делается для справедливого распределения бюджетных средств и во избежание возможных злоупотреблений.

