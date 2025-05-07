Государство регулирует рентабельность аптек, но рентабельность производителей не регулирует, эксперт

Аптека / © pixabay.com

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Фармацевтическое сообщество заявляет о дисбалансе в государственном регулировании ценообразования на лекарства. Впрочем, государство ограничивает доходы аптек, но не контролирует доходы производителей, которые формируют большую часть стоимости лекарств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы Всеукраинского объединения "Николаевская фармацевтическая ассоциация Фармрада" Елены Прудниковой.

Причем государство сейчас регулирует рентабельность аптек, но рентабельность производителей она не регулирует. 75% цены лекарственного средства – это цена производителя. И 25 распределяется между дистрибьютором и маленькой аптекой», — отметила она.

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Прудникова считает, что именно производители ответственны за завышение цен в прошлом: «Когда начинался этот бум весь, производители говорили, что лекарства дорогие, потому что большой процент маркетинга они платят. Уже два месяца в качестве маркетинга запрещен. Лекарство подешевело? Вы увидели, что на 60–70%, как они говорили, они платили вроде бы? Я ведь не знаю, я его не получала».

По ее словам, новое государственное регулирование ударило прежде всего по малым аптеках, которые и до этого работали на грани выживания: «Если раньше регулировалась наценка на лекарственные средства только на национальный перечень, то сейчас государство ограничило, уменьшило процент наценки и ограничило весь перечень лекарственных средств».