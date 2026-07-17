Готовьте кошельки: бензин и дизель в ближайшее время могут взлететь — какой будет цена

Бензин и дизель по 90 грн: эксперт озвучил нелестный прогноз для водителей

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В ближайшее время цены на бензин и дизельное топливо в Украине могут подскочить до 90 гривен за литр. Главной причиной потенциального ценового удара является острый дефицит готовых нефтепродуктов на европейском рынке, от которого украинская розница напрямую зависит.

Об этом предупредил топливный эксперт Дмитрий Леушкин, передает«Киев 24».

По словам эксперта, нынешний кризис не связан напрямую со стоимостью сырья. Цены на нефть остаются относительно стабильными и держатся в пределах 80–90 долларов за баррель.

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Главная проблема кроется в критической нехватке перерабатывающих мощностей и дефиците готового топлива в Европе.

Эксперт пояснил, что европейский рынок потерял значительную часть поставок из России, Белоруссии, Казахстана, Индии и Турции.

«Раньше на рынок Европы поставлялась Беларусь, поставляла Россия, поставлял Казахстан. Сейчас, в частности, благодаря нашим силам беспилотных систем эти поставки не состоялись», — говорит Леушкин.

Спрос же топлива дополнительно вырос в период жатвы. Поскольку украинские цены зависят от европейских, подорожание будет транслироваться и на наш рынок.

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«Поэтому вызвался существенный всплеск цен. И так как мы работаем от рыночных цен Европы, это транслируется на наш рынок», — подытожил эксперт.

Ранее мы писали, что из-за удорожания нефтепродуктов в Европе и падения гривни водителей ждет неизбежная переписка ценников на АЗС.

Напомним, за последние недели под атаками РФ оказались уже более 200 украинских АЗС.

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