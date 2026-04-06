Готовьте кошельки: две категории продуктов ощутимо подорожают в апреле

Некоторые продукты подорожают / © Pixabay

Реклама

В Украине в апреле подорожают фрукты и овощи, невзирая на то, что стоимость некоторых продуктов упала.

Такие прогнозы озвучила главная научная сотрудница Института аграрной экономики Инна Сало, пишет «Главком».

По словам эксперта, 88% овощей и 80% фруктов выращиваются хозяйствами населения, поэтому цены сильно зависят от сезонных условий и логистики.

Реклама

Из-за расходов на хранение и транспортировку в апреле 2026 года ожидается сезонное повышение цен:

Овощи — до +5%

Фрукты — до +7%

В Украине дорожают овощи. В частности, цены подскочили на популярный у потребителей огурец. Также возросла стоимость моркови. Также подорожал чеснок (115–125 грн/кг).

Среди овощей больше всего продают белокочанную капусту (10-12 грн/кг), и ее предложение продолжает расти. Чаще начали предлагать лук (68-68 грн/кг) и картофель (10-14 грн/кг), в частности, появился молодой картофель из Египта и украинских теплиц юга. Во фруктовом сегменте лидируют яблоки из Украины и Ирана, их предложение продолжает расти (30-45 грн/кг).

В Украине к концу марта выросли цены на молочную продукцию. Диапазон изменений стоимости — до 12%.

Реклама

По данным эксперта, на удорожание влияют мировые тенденции, расходы на горючее и сокращение поголовья скота в хозяйствах.

Госстат в свою очередь сообщал, что в феврале 2026 года потребительские цены в Украине выросли на 1%, в то же время наибольший скачок стоимости зафиксирован на овощи и тарифы мобильной связи. Базовая инфляция составила 0,7% и 7% соответственно.