ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
107
Время на прочтение
2 мин

Готовьте кошельки: эксперт объяснил, как отключения света ударят по ценам на продукты

Почему удорожают продукты? Из-за ударов РФ аграрии перейдут на генераторы, что поднимет себестоимость. Больше всего пострадают цены на овощи, мясо и молоко.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Продукты

Продукты / © pexels.com

Российские удары по энергосистеме Украины и неизбежные отключения света приведут к существенному удорожанию базовых продуктов. Аграрии предупреждают: если света не будет по 10-12 часов, ценники на овощи, мясо и молочку могут вырасти на 20-30%.

Об этом рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире программы «Мы-Украина».

Он объяснил, что агропроизводители будут вынуждены переходить на альтернативные источники питания.

«Если смотреть на условия работы товаропроизводителей, то сегодня мы говорим обо всем том, что потребует дополнительного привлечения электроэнергии. Надо будет вкладывать в альтернативные режимы использования генераторов. Соответственно это будет подорожать продукцию, которую они собрали», — пояснил он.

Специалист привел конкретные примеры. После уборки зерновые, в частности кукурузу, необходимо сушить, а затем хранить на элеваторах. Все это требует стабильного питания.

«Если нет света и нет других альтернатив, то, конечно, генераторы — это дополнительные финансовые загрузки», — отметил Марчук.

Такая же ситуация и с овощной группой, которую как раз закладывают на хранение. Мощные предприятия используют генераторы на 100 кВт и более, что достаточно дорого в час использования.

По расчетам эксперта, если света не будет в течение 10–12 часов в сутки, это может поднять ценники на продукцию в пределах 20–30%.

Отключения электроэнергии, по словам Марчука, касаются абсолютно всего цикла производства мясной и молочной продукции.

«Мы говорим обо всем цикле… ведь молочные товарные фермы, они тоже в полной мере зависят от электричества: от доения молока, до перекачки его до охладительных систем, далее хранения в охлаждающих камерах», — пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что все эти дополнительные затраты на генераторы будут в конечном итоге переведены на конечного потребителя. «Это все будет переводиться на кошельки украинцев», — подытожил Марчук.

Напомним, пока цены на картофель в Украине держатся стабильно, но с приходом холодов ситуация может измениться. Эксперты предупреждают о возможном дефиците популярного корнеплода.

Дата публикации
Количество просмотров
107
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie