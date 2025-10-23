- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 107
- Время на прочтение
- 2 мин
Готовьте кошельки: эксперт объяснил, как отключения света ударят по ценам на продукты
Почему удорожают продукты? Из-за ударов РФ аграрии перейдут на генераторы, что поднимет себестоимость. Больше всего пострадают цены на овощи, мясо и молоко.
Российские удары по энергосистеме Украины и неизбежные отключения света приведут к существенному удорожанию базовых продуктов. Аграрии предупреждают: если света не будет по 10-12 часов, ценники на овощи, мясо и молочку могут вырасти на 20-30%.
Об этом рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире программы «Мы-Украина».
Он объяснил, что агропроизводители будут вынуждены переходить на альтернативные источники питания.
«Если смотреть на условия работы товаропроизводителей, то сегодня мы говорим обо всем том, что потребует дополнительного привлечения электроэнергии. Надо будет вкладывать в альтернативные режимы использования генераторов. Соответственно это будет подорожать продукцию, которую они собрали», — пояснил он.
Специалист привел конкретные примеры. После уборки зерновые, в частности кукурузу, необходимо сушить, а затем хранить на элеваторах. Все это требует стабильного питания.
«Если нет света и нет других альтернатив, то, конечно, генераторы — это дополнительные финансовые загрузки», — отметил Марчук.
Такая же ситуация и с овощной группой, которую как раз закладывают на хранение. Мощные предприятия используют генераторы на 100 кВт и более, что достаточно дорого в час использования.
По расчетам эксперта, если света не будет в течение 10–12 часов в сутки, это может поднять ценники на продукцию в пределах 20–30%.
Отключения электроэнергии, по словам Марчука, касаются абсолютно всего цикла производства мясной и молочной продукции.
«Мы говорим обо всем цикле… ведь молочные товарные фермы, они тоже в полной мере зависят от электричества: от доения молока, до перекачки его до охладительных систем, далее хранения в охлаждающих камерах», — пояснил он.
Эксперт подчеркнул, что все эти дополнительные затраты на генераторы будут в конечном итоге переведены на конечного потребителя. «Это все будет переводиться на кошельки украинцев», — подытожил Марчук.
Напомним, пока цены на картофель в Украине держатся стабильно, но с приходом холодов ситуация может измениться. Эксперты предупреждают о возможном дефиците популярного корнеплода.