Готовьте кошельки: эксперт прогнозирует новую волну удорожания продуктов в Украине

Продукты подорожают / © Pixabay

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Высокие цены на топливо могут привести к удорожанию продуктов питания в конце лета и осенью 2026 года. Больше всего это может сказаться на стоимости базовых товаров, в частности сахара и гречихи.

Об этом в комментарии «РБК-Украина» сообщил директор консалтинговой компании «НефтеРынок» Александр Сиренко.

«На этом хорошие новости закончились и переходим к реальности. Украинский рынок топлива не защищен от внешних факторов, таких как котировки», — сказал эксперт.

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Эксперт считает, что сложившаяся ситуация создает риски для дальнейшего ускорения инфляции. По его данным, мировые цены на нефть остаются значительно выше, чем в начале года, а война в Иране продолжается.

Сиренко отметил, что аграрии уже провели посевную по исторически высоким ценам на топливо, а уборка урожая также придется в условиях дорогого дизеля. Поэтому расходы производителей могут возрасти.

Он отметил, что украинцам следует быть готовыми к дальнейшему росту цен: «Это будет сахар, гречка и все те продукты, которые мы видим в магазинах. Поэтому нас ждет инфляция и другие неприятные вещи в экономике Украины».

Ранее аналитик и экономист Алексей Кущ предупредил, что в Украине уже осенью может начаться ощутимый рост цен на продукты питания, который максимально проявится зимой. Главной причиной предстоящего скачка является значительное удорожание себестоимости производства для аграриев.

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