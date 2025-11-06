Готовьте кошельки: хлеб подорожает в два этапа

Хлеб подорожает / © Pixabay

В ближайшие месяцы цены на хлеб будут постепенно расти. Однако эксперты не видят смысла делать запасы, ведь этот продукт скоропортящийся.

Об этом президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко сообщил в комментарии “Телеграфу».

Если текущие тенденции повышения цен сохранятся, цена на хлеб вырастет. Однако ситуация неопределенна, и точно спрогнозировать пределы этого роста невозможно.

«Мы не исключаем возможный рост цены хлеба на 5% к Новому году», — сказал он.

По его словам, к Пасхе 2026 стоимость хлеба может возрасти уже на 10%. Однако эти цифры — ориентировочные, и ситуация может измениться как к лучшему, так и к худшему.

«Производители-пекары ощущают значительное финансовое давление, вызванное волатильностью закупочных цен, повышением логистических затрат и общей нестабильностью сырьевой базы», — добавил Дученко.

Ранее в НБУ сообщили, что цены на ряд продуктов снизятся. В целом, инфляция снижается, отмечают в НБУ, однако фундаментальное ценовое давление остается устойчивым.