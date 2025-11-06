- Дата публикации
Деньги
432
1 мин
Готовьте кошельки: хлеб подорожает в два этапа
Рост цен на хлеб и хлебопродукты заметно замедлился, что стало возможным благодаря стабилизации цен на муку в течение октября. Впрочем, эксперты предупреждают: ситуация может измениться в ближайшие месяцы.
В ближайшие месяцы цены на хлеб будут постепенно расти. Однако эксперты не видят смысла делать запасы, ведь этот продукт скоропортящийся.
Об этом президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко сообщил в комментарии “Телеграфу».
Если текущие тенденции повышения цен сохранятся, цена на хлеб вырастет. Однако ситуация неопределенна, и точно спрогнозировать пределы этого роста невозможно.
«Мы не исключаем возможный рост цены хлеба на 5% к Новому году», — сказал он.
По его словам, к Пасхе 2026 стоимость хлеба может возрасти уже на 10%. Однако эти цифры — ориентировочные, и ситуация может измениться как к лучшему, так и к худшему.
«Производители-пекары ощущают значительное финансовое давление, вызванное волатильностью закупочных цен, повышением логистических затрат и общей нестабильностью сырьевой базы», — добавил Дученко.
Ранее в НБУ сообщили, что цены на ряд продуктов снизятся. В целом, инфляция снижается, отмечают в НБУ, однако фундаментальное ценовое давление остается устойчивым.