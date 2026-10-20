В Украине стремительно подорожают хлеб, молочка и овощи / © www.freepik.com/free-photo

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Цены на продукты в Украине до конца осени подскочат до 10–20%. Больше всего подорожают молочные продукты, овощи и хлеб.

Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

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"В этот период будет подорожание в пределах 10%, по некоторым продуктам – до 20%. Мы будем видеть рост цен на молочную продукцию, на овощную группу, которая будет закладываться на хранение. Хлеб частично еще до конца года может подняться до 6–10%", – отметил эксперт.

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После сбора урожая овощей Украина переходит на импорт определенных продуктов, что повышает их стоимость. В то же время с наступлением холодов и сокращением светового дня все больше предприятий переходят на использование дизель-генераторов, в частности, во время отключения света.

"Ситуация с продуктами в осенне-зимний период времени обостряется. Первый фактор – природно-климатический, связанный с тем, что значительное количество продукции мы не производим, а храним, что-то начинаем импортировать. Соответственно это влечет дополнительные затраты", – пояснил Марчук.

В то же время усиленные атаки на энергосистему Украины заставляют сегодня как производителей, так и переработчиков, и ритейл входить в систему альтернативного питания, что очень дорого. Цены на топливо будут перекладываться на конечного потребителя.

Что подорожало больше всего за годы войны

За годы полномасштабной войны в Украине больше всего подорожали рыба, сливочное масло и мясо. Абсолютным рекордсменом называют соленую сельдь. Ее стоимость выросла более чем вдвое – на 115% (со 108,82 грн до 233,51 грн/кг).

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Также пачка масла подорожала на 91% (до 115,10 грн), свиной ошеек – на 84% (до 324,72 грн/кг), куриное филе – на 78%, яйца – на 75%, хлеб и молоко – на более 70%.

В то же время медленнее всего росла цена на огурцы. Они прибавили в цене 28% — с 63,04 грн до 80,60 грн за килограмм, хотя их итоговая стоимость остается сезонной.

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