Готовьте кошельки: украинцев предупредили о резком росте цен на продукты

В Украине из-за отключения света бизнес вынужден активно использовать генераторы. В ноябре это не должно сильно отразиться на стоимости продуктов. Однако в декабре цены поднимутся.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал изданию «УНИАН», когда ожидает скачка цен на продукты 2025 года.

Эксперт отметил, что более существенно цены на продукты начнут расти уже в декабре.

«Декабрь месяц — это период подготовки украинцев к Рождеству. У нас с вами традиционно перед праздниками растут цены. Основной причиной роста цен в декабре будет не столько стоимость хранения, сколько увеличение спроса перед праздниками на продуктовую корзину», — сказал он.

Пендзин добавил, что использование генераторов для хранения продукции даст дополнительный рост стоимости продовольственных товаров в ноябре в пределах 1,5%.

«Цены будут расти в силу увеличения расходов на хранение. Будут блэкауты, будут переходить на генераторы — соответственно, будет дороже. Это будет давать какие-либо 1,5% рост цен», — добавил он.

Напомним, аграрии предупреждали: если света не будет по 10-12 часов, ценники на овощи, мясо и молочку могут вырасти на 20-30%.