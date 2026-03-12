Готовьте кошельки: в Украине цены на молочку взлетят

Молочная продукция прибавит в цене / © Credits

В Украине до конца марта 2026 года возрастут цены на молочную продукцию. Диапазон изменений стоимости — до 12%.

Об этом сообщил аналитик ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) Максима Гопко, пишет «РБК-Украина».

На удорожание влияют мировые тенденции, расходы на горючее и сокращение поголовья скота в хозяйствах.

«Влияние затрат на логистику, рост экспорта, сложности в хозяйствах, уменьшение поголовья молочного стада отзовутся на ценниках через некоторое время», — отметил он.

По состоянию на март 2026 года средняя стоимость бутылки молока колеблется в пределах 60 гривен.

Цены на продукты в Украине — последние новости

В Украине дорожают овощи. В частности, цены подскочили на популярный у потребителей огурец. Также возросла стоимость моркови. Также подорожал чеснок (115–125 грн/кг).

Среди овощей больше всего продают белокочанную капусту (10-12 грн/кг), и ее предложение продолжает расти. Чаще начали предлагать лук (68-68 грн/кг) и картофель (10-14 грн/кг), в частности, появился молодой картофель из Египта и украинских теплиц юга. Во фруктовом сегменте лидируют яблоки из Украины и Ирана, их предложение продолжает расти (30-45 грн/кг).

Госстат в свою очередь сообщал, что в феврале 2026 года потребительские цены в Украине выросли на 1%, в то же время наибольший скачок стоимости зафиксирован на овощи и тарифы мобильной связи. Базовая инфляция составила 0,7% и 7% соответственно.