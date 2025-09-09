"Готовьтесь, ищите, где перезимовать": эксперт напугал украинцев прогнозом на отопительный сезон

Если повезет, то запад Украины еще выдержит: эксперт дал тревожный прогноз на зиму

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко напугал украинцев своим советом для жителей городов — искать, где перезимовать.

Об этом он сказал в эфире «Новостей.LIVE».

По его мнению, зима для Украины может быть очень сложной.

«У нас на сегодняшний день нет газа. У нас его не хватает даже тот объем, о котором говорили в Минэнерго и в „Нафтогазе“, потому что они говорили, что нам нужно 13,2 миллиарда (кубометров — Ред.). По моим личным расчетам, пока 12,5 миллиарда кубометров мы можем набрать. Но снова возвращаюсь к цифрам. 13,2 миллиарда, цифра, которую назвали наши власть имущие, это ровно та цифра, которая была у нас в прошлом году на 1 ноября. Этой цифры, 13,2 миллиарда, нам хватило в прошлом году до 1 февраля. А с 1 февраля мы уже покупали по 600, по 800 долларов», — рассказывает глава Союза потребителей коммунальных услуг.

Потому Попенко советует украинцам — жителям городов — искать, где лучше перезимовать.

«Готовьтесь, пожалуйста, к отопительному сезону. Ситуация (сложная — Ред.) не только с обеспечением энергетикой, но и с обеспечением газом. Они (россияне — Ред.) уже разбили нам прямо целые узлы (газовой инфраструктуры — Ред.). Люди, готовьтесь. Ищите себе место, куда вы можете переехать на случай низких температур, на случай серьезных обстрелов. Если повезет, запад Украины еще выдержит после обстрелов и будет более-менее с газом и светом. Но остальным нужно подумать, куда переехать. Даже в центральной Украине многие города могут остаться без тепла, если будет очень низкая температура», — считает глава Союза потребителей коммунальных услуг Попенко.

Он объяснил, что это будет означать.

«То есть будут ограничивать подачу газа. Что означает низкая температура? Это температура 12–14 градусов в помещении. Если на улице будет минус 10, температура (в помещении — Ред.) опускается до нуля, плюс 5», — говорит эксперт.

Попенко отметил, что в больших городах невозможно децентрализовать отопление.

«Нужно понять, что Киев — огромный город. В нем невозможно децентрализовать отопление. Это физически невозможно», — добавил он.

Ранее глава Минэнерго рассказала, хватит ли Украине газа зимой и будут ли газовые блэкауты.

В то же время бывший министр энергетики Юрий Продан считает, что этой зимой российские оккупанты могут усилить удары по газовой инфраструктуре, поэтому он тоже советует, если у кого-то есть возможность провести зиму за городом — лучше это сделать.