Готовьтесь к худшему: у YASNO дали прогноз об отключениях света летом

Будут ли отключение летом

Сейчас дать точный прогноз по отключениям света летом очень трудно, но в любой ситуации готовиться лучше к худшим сценариям.

Об этом заявил гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко, передают Новости.LIVE.

«Я бы не давал точных прогнозов — будут или не будут (отключение — Ред.). Конечно, надо готовиться, что может что-нибудь произойти. Но я не могу сказать точно, будут отключения и сколько часов они будут продолжаться. Нет смысла это думать, потому что не знаем, какая температура воздуха будет летом, какие генерационные объекты будут целыми. Посмотрим, как сложится баланс», — сказал Коваленко.

В то же время он уточнил, что готовиться в любом случае стоит к худшим сценариям.

Ранее глава правления Укрэнерго Виталий Зайченко назвал условие, при котором Украина может пройти лето без отключений электроэнергии.

Напомним, что в четверг, 23 апреля, часть потребителей в семи областях Украины осталась без электроснабжения в результате российских атак на энергообъекты.