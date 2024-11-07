Готовятся новые решения по противодействию теневому флоту России, — Владислав Власюк

Ожидается, что в ближайшее время будет обнародован новый пакет санкций, направленный на борьбу с компаниями, которые помогают России обходить международные ограничения.

Об этом сообщил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

"Не вижу оснований для изменений санкционной политики в отношении России; думаю, даже наоборот — некоторые давно назревшие решения будут приняты. В частности, направленные на противодействие теневому флоту и возвращению эффекта от ценового потолка на нефть. Обсуждаются и другие идеи и готовятся решения, и по энергетике, и по финансовому сектору, и другие", — написал Владислав Власюк в своем Facebook.

Как ранее сообщали СМИ, ключевой компанией, которая помогает РФ избегать санкций и поддерживать теневой флот страны-агрессора, является "Coral Energy" (новое название которой — "2Rivers"), и другие связанные с ней структуры.

Ранее Владислав Власюк в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал, что именно эта компания является одной из крупнейших транспортных структур, способствующих экспорту российской нефти.

"Часть из компаний зарегистрированы в Турции, часть — в Индии. Появление этих компаний связано со сложностью регулирования нефтяного рынка. На самом деле довольно несложно, особенно в открытых экономиках, открыть компанию, принять на баланс десяток танкеров и выполнять перевозки, банки и страховые компании будут ее обслуживать", — отметил Власюк.

Компании типа Coral Energy ("2Rivers") обычно подделывают документы на происхождение, делают фиктивную перегрузку в открытом море, также имитируют движение средств, чтобы скрыть продажу энергоносителей именно из РФ.

"Мы обрабатываем большой массив данных из открытых источников и данные разведки, мы можем довольно подробно следить за маршрутами танкеров и составляем соответствующие списки, и затем передаем эти доказательства нашим партнерам, на основе чего потом и вводятся точечные и наиболее болезненные санкции против РФ", — добавил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики.

Напомним, ранее WSJ сообщало, что Этибар Эйюб из Coral Energy (2Rivers) в Москве и Тахир Гараев (Tahir Gurayev) в Дубае управляют большей частью теневого флота, по меньшей мере 100 судов, которые составляют большую часть вклада "Роснефти" в доходы от нефти для войны против Украины.