Графики отключения света на 5 июня: где и когда не будет электричества

Отключения могут применяться на протяжении всех суток.
В среду, 5 июня, в Украине для промышленных и бытовых потребителей на протяжении всех суток прогнозируется дефицит электроэнергии.
Об этом сообщает "Укрэнерго".
Лимиты потребления электричества будут действовать для каждой области с 00:00 до 24:00.
Для соблюдения лимитов будут использоваться графики почасовых отключений для бытовых и промышленных потребителей. При превышении определенных объемов лимитов потребления возможно применение аварийных отключений для всех категорий потребителей.
Ранее сообщалось, что зимой отключения света могут занять десять часов.
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