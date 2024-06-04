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Графики отключения света на 5 июня: где и когда не будет электричества

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Графики отключения света на 5 июня: где и когда не будет электричества

Завтра свет будут отключать на протяжении всех суток / Фото: Associated Press

Отключения могут применяться на протяжении всех суток.

В среду, 5 июня, в Украине для промышленных и бытовых потребителей на протяжении всех суток прогнозируется дефицит электроэнергии.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Лимиты потребления электричества будут действовать для каждой области с 00:00 до 24:00.

Для соблюдения лимитов будут использоваться графики почасовых отключений для бытовых и промышленных потребителей. При превышении определенных объемов лимитов потребления возможно применение аварийных отключений для всех категорий потребителей.

Ранее сообщалось, что зимой отключения света могут занять десять часов.

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