Графики подачи воды могут ввести по всей Украине: нардеп назвал причину

Графики отключения воды / © Shutterstock

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Из-за долгов графики отключений воды могут появляться по всей Украине.

Об этом заявил народный депутат от «Слуги народа» Богдан Кицак в эфире «Новости. Live».

По мнению нардепа, прецеденты с отключением водоснабжения, которые сейчас появляются в Ровно, Франковске, могут распространяться по всей Украине.

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«Потому что уровень задолженности, если мы скучаем по всей Украине, он там начисляется на десятки миллиардов. Поэтому нужно исходить из этой ситуации. Эффективен ли этот выход из ситуации — ну увидим. Сейчас будет всенародное недовольство по примеру Ровно, Франковска, затем в других городах. Но вместе с тем нужно находить какое-нибудь эффективное решение», — сказал Кицак.

Напомним, сегодня в Ровно местный облводоканал предупредил потребителей, что воду будут давать по часам. В Ивано-Франковске также рассматривают вариант подачи воды почасово.

Ранее мы писали, что в Украине за последний год значительно выросли цены на жилищно-коммунальные услуги.

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