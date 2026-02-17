Граждан, получивших "1000 Зеленского", просят сделать это как можно скорее

«Тысяча Зеленского»

Украинцев, получившие государственную помощь в размере 1 000 гривен через отделения «Укрпочты», призывают максимально быстро использовать эти средства.

Чтобы потратить деньги, осталось совсем мало времени — возможность рассчитаться ими для этой категории граждан будет действовать только до конца февраля. Уже с 1 марта все неиспользованные суммы будут аннулированы и возвращены в бюджет.

Стоит отметить, что у тех, кто оформлял выплату через приложение «Дія», больше времени — их средства будут доступны до лета.

Согласно данным «Укрпочты», за два месяца работы программы было зафиксировано более 4 миллионов транзакций. Это значит, что люди активно пользуются помощью, часто рассчитываясь за товары или услуги небольшими частями.

Всего получателями выплат через почтовые отделения стали 3,8 миллиона человек. Около половины из них подавали заявки лично, а остальным помощь начислили автоматически вместе с пенсиями или соцвыплатами. На сегодняшний день уже 80% этих людей полностью или частично потратили свои средства.

Напомним, что деньги можно направить на:

оплату коммунальных платежей;

приобретение лекарств;

покупку товаров в отделениях почты;

подписку периодических изданий;

поддержку Сил обороны Украины.

Программа стала важной поддержкой для жителей отдаленных сел, где почта часто является единственным доступным финансовым сервисом.