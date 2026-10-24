Гречка по 100 грн за килограмм: почему дорожает крупа и хватит ли урожая

За год гречка подорожала более чем вдвое / © Pixabay

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Гречка в украинских магазинах за год подорожала примерно в два раза, а в отдельных торговых сетях килограмм крупы стоит более 100 грн. Причинами стали сокращение площадей под посевами, рост расходов аграриев и небольшие переходные запасы.

Об этом сообщает УНИАН.

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По данным мониторинга розничных цен, в сентябре 2025 года килограмм гречки стоил около 38 грн., а в середине сентября 2026-го — уже 109 грн.

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Осенью ситуацию дополнительно усложнили российские атаки на складскую инфраструктуру торговых сетей. Перебои вынудили изменять логистические маршруты, что повысило расходы на доставку. На фоне новостей о возможных проблемах с поставкой покупатели стали активнее запасаться крупой, усиливая ажиотажный спрос.

Руководитель аналитического отдела Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка отмечает, что в октябре средняя розничная цена гречихи составила 82–85 грн за килограмм. В сентябре показатель был на уровне около 75 грн, то есть за месяц крупа подорожала примерно на 11–12%.

Рост цен заметен и на оптовом рынке. По состоянию на 9 октября тонна гречки стоила около 41 тыс грн — на 21% больше, чем месяцем ранее, и примерно вдвое дороже, чем год назад.

Одной из главных причин удорожания стало сокращение площадей, отведенных под гречку. По оценке УКАБ, в этом году они составляли около 48,6 тыс га — примерно на 17% меньше, чем годом ранее.

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Подешевеет ли гречка

Стоимость крупы зависит не только от завершения уборки урожая, но и от объемов урожая, остатков предыдущих сезонов, затрат на переработку и доставку, а также поведения покупателей.

По оценке УКАБ, ограниченное предложение и рост себестоимости производства будут и дальше давить на рынок. Министерство аграрной политики, со своей стороны, ожидает, что увеличение производства по сравнению с прошлым годом и сокращение потребления помогут сбалансировать ситуацию.

Разногласия в оценках урожая и запасов свидетельствуют о том, что окончательная картина будет зависеть от фактических объемов производства и спроса.

Ранее сообщалось, что цены на продукты в Украине к концу осени подскочат до 10-20%. Больше всего удорожают молочные продукты, овощи и хлеб.

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В то же время, усиленные атаки на энергосистему Украины заставляют сегодня как производителей, так и переработчиков, и ритейл входить в систему альтернативного питания, что очень дорого. Цены на топливо будут переводиться на конечного потребителя.

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